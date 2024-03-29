В одном из районов Тюмени произошла вспышка кори

30 марта 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Жителей дома попросили предоставить доступ в квартиры медработникам Фото: Размик Закарян © URA.RU В районе Тюменской слободы жители многоэтажек на улице Протозанова сообщили, что у них по квартирам ходили врачи. На подъезде дома № 10 появилось объявление о случае заболеваемости, сообщили очевидцы. «В доме выявлен случай заболевания корью. Всем жильцам, не болевшим корью, не привитым и не имевшим сведений о вакцинации против кори, нужно привиться», — говорится в объявлении, которое есть у 72.RU. Жителей попросили предоставить доступ в квартиры медработникам ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5» для проведения осмотра. Агентство URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается. В Тюмени в одном из домов на улице Линейной произошла вспышка кори. Врачи обзванивали жильцов на наличие прививок от этой болезни. Медперсонал планировал делать обход по квартирам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе Тюменской слободы жители многоэтажек на улице Протозанова сообщили, что у них по квартирам ходили врачи. На подъезде дома № 10 появилось объявление о случае заболеваемости, сообщили очевидцы. «В доме выявлен случай заболевания корью. Всем жильцам, не болевшим корью, не привитым и не имевшим сведений о вакцинации против кори, нужно привиться», — говорится в объявлении, которое есть у 72.RU. Жителей попросили предоставить доступ в квартиры медработникам ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5» для проведения осмотра. Агентство URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается. В Тюмени в одном из домов на улице Линейной произошла вспышка кори. Врачи обзванивали жильцов на наличие прививок от этой болезни. Медперсонал планировал делать обход по квартирам.