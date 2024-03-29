29 марта 2024

В одном из районов Тюмени произошла вспышка кори

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей дома попросили предоставить доступ в квартиры медработникам Фото:

В районе Тюменской слободы жители многоэтажек на улице Протозанова сообщили, что у них по квартирам ходили врачи. На подъезде дома № 10 появилось объявление о случае заболеваемости, сообщили очевидцы.

«В доме выявлен случай заболевания корью. Всем жильцам, не болевшим корью, не привитым и не имевшим сведений о вакцинации против кори, нужно привиться», — говорится в объявлении, которое есть у 72.RU. Жителей попросили предоставить доступ в квартиры медработникам ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5» для проведения осмотра.

Агентство URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

В Тюмени в одном из домов на улице Линейной произошла вспышка кори. Врачи обзванивали жильцов на наличие прививок от этой болезни. Медперсонал планировал делать обход по квартирам.

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В районе Тюменской слободы жители многоэтажек на улице Протозанова сообщили, что у них по квартирам ходили врачи. На подъезде дома № 10 появилось объявление о случае заболеваемости, сообщили очевидцы. «В доме выявлен случай заболевания корью. Всем жильцам, не болевшим корью, не привитым и не имевшим сведений о вакцинации против кори, нужно привиться», — говорится в объявлении, которое есть у 72.RU. Жителей попросили предоставить доступ в квартиры медработникам ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5» для проведения осмотра. Агентство URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается. В Тюмени в одном из домов на улице Линейной произошла вспышка кори. Врачи обзванивали жильцов на наличие прививок от этой болезни. Медперсонал планировал делать обход по квартирам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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