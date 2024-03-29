В Челябинске блокадница Ленинграда голодает и не может выйти из дома

30 марта 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Женщина не может ходить и иногда передвигается ползком Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинске 88-летняя пенсионерка Галина Ивановна, пережившая блокаду в Ленинграде, не может самостоятельно выйти из дома и по несколько дней сидит без еды. В ситуацию вмешалось региональное министерство социальных отношений. «Я вчера не ела, голодная была. А идти то [в магазине] не могу», — рассказала журналистам Галина Ивановна. Первыми тревогу забили соседи. Они считают, что родственник бросил пожилую женщину. Сама она не может приготовить еду, сходить в магазин или помыться. Женщина плохо ходит, часто передвигается ползком, также имеет проблемы с памятью, а условия жизни в квартире ужасные. Блокадницу необходимо определить в специализированное учреждение, уверены соседи. Они написали жалобу в прокуратуру региона, но боятся, что не дождутся помощи. «Мы всем домом стараемся помочь ей, приносим еду, лекарства, вызываем службы ЖКХ, скорой помощи… Галина Ивановна пережила блокаду Ленинграда, неужели она достойна теперь такой старости?!» — рассказали соседи. В ситуацию вмешалось министерство социальных отношений Челябинской области. Пожилую женщину поставили на социальное обслуживание на дому. Ежедневно ее будет навещать социальный работник. «Социальный работник будет приходить ежедневно. В воскресенье посетит участковый терапевт. В настоящее время решается вопрос об устройстве в стационарное учреждение социального обслуживания», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 88-летняя пенсионерка Галина Ивановна, пережившая блокаду в Ленинграде, не может самостоятельно выйти из дома и по несколько дней сидит без еды. В ситуацию вмешалось региональное министерство социальных отношений. «Я вчера не ела, голодная была. А идти то [в магазине] не могу», — рассказала журналистам Галина Ивановна. Первыми тревогу забили соседи. Они считают, что родственник бросил пожилую женщину. Сама она не может приготовить еду, сходить в магазин или помыться. Женщина плохо ходит, часто передвигается ползком, также имеет проблемы с памятью, а условия жизни в квартире ужасные. Блокадницу необходимо определить в специализированное учреждение, уверены соседи. Они написали жалобу в прокуратуру региона, но боятся, что не дождутся помощи. «Мы всем домом стараемся помочь ей, приносим еду, лекарства, вызываем службы ЖКХ, скорой помощи… Галина Ивановна пережила блокаду Ленинграда, неужели она достойна теперь такой старости?!» — рассказали соседи. В ситуацию вмешалось министерство социальных отношений Челябинской области. Пожилую женщину поставили на социальное обслуживание на дому. Ежедневно ее будет навещать социальный работник. «Социальный работник будет приходить ежедневно. В воскресенье посетит участковый терапевт. В настоящее время решается вопрос об устройстве в стационарное учреждение социального обслуживания», — сообщили URA.RU в ведомстве.