29 марта 2024

Челябинский «Трактор» в полуфинале Кубка Гагарина сыграет с «Локомотивом»

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Хоккейный матч между командами Трактор и Салават Юлаев, Плей-офф КХЛ. Челябинск, болельщики трактора, хк трактор
Игры «Трактора» пройдут 2 и 3 апреля Фото:

Хоккеисты челябинского клуба «Трактора» в полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина сыграют с ярославским «Локомотивом». «Локомотив» 30 марта вышел в полуфинал, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«„Локомотив“ выиграл седьмой матч серии у омского „Авангарда“ и вышел в полуфинал», — сообщает пресс-служба КХЛ на официальном сайте. В полуфинале «Локомотив» сыграет с челябинским «Трактором». Первые два матча серии пройдут 2 и 3 апреля.

Челябинский «Трактор» 22 марта со счетом 5:4 победил московское «Динамо» и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина. Игра проходила в Челябинске. Поддержать команду приезжал глава региона Алексей Текслер.

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Хоккеисты челябинского клуба «Трактора» в полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина сыграют с ярославским «Локомотивом». «Локомотив» 30 марта вышел в полуфинал, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «„Локомотив“ выиграл седьмой матч серии у омского „Авангарда“ и вышел в полуфинал», — сообщает пресс-служба КХЛ на официальном сайте. В полуфинале «Локомотив» сыграет с челябинским «Трактором». Первые два матча серии пройдут 2 и 3 апреля. Челябинский «Трактор» 22 марта со счетом 5:4 победил московское «Динамо» и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина. Игра проходила в Челябинске. Поддержать команду приезжал глава региона Алексей Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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