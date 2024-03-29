Челябинский «Трактор» в полуфинале Кубка Гагарина сыграет с «Локомотивом»

Хоккеисты челябинского клуба «Трактора» в полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина сыграют с ярославским «Локомотивом». «Локомотив» 30 марта вышел в полуфинал, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«„Локомотив“ выиграл седьмой матч серии у омского „Авангарда“ и вышел в полуфинал», — сообщает пресс-служба КХЛ на официальном сайте. В полуфинале «Локомотив» сыграет с челябинским «Трактором». Первые два матча серии пройдут 2 и 3 апреля.
Челябинский «Трактор» 22 марта со счетом 5:4 победил московское «Динамо» и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина. Игра проходила в Челябинске. Поддержать команду приезжал глава региона Алексей Текслер.
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