«Трактору» хватило четыре игры для выхода в полуфинал Кубка Гагарина

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Команда «Трактор» 22 марта одержала победу Фото:

Челябинский ХК «Трактор» 22 марта со счетом 5:4 победил московское «Динамо» и стало первым полуфиналистом Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Четвертая игра серии проходила в арене «Трактор». Поддержать команду приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Серия началась в Москве на «ВТБ-Арене». Челябинцы с ходу взяли оба матча и к играм домашней серии подходили в приподнятом расположении духа. Две домашние игры также остались за Челябинском.

В первом этапе Кубка Гагарина «черно-белые» играли с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Та серия завершилась со счетом 4-2 в пользу челябинцев.

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Челябинский ХК «Трактор» 22 марта со счетом 5:4 победил московское «Динамо» и стало первым полуфиналистом Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Четвертая игра серии проходила в арене «Трактор». Поддержать команду приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Серия началась в Москве на «ВТБ-Арене». Челябинцы с ходу взяли оба матча и к играм домашней серии подходили в приподнятом расположении духа. Две домашние игры также остались за Челябинском. В первом этапе Кубка Гагарина «черно-белые» играли с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Та серия завершилась со счетом 4-2 в пользу челябинцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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