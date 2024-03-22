«Трактору» хватило четыре игры для выхода в полуфинал Кубка Гагарина

Челябинский ХК «Трактор» 22 марта со счетом 5:4 победил московское «Динамо» и стало первым полуфиналистом Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
Четвертая игра серии проходила в арене «Трактор». Поддержать команду приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Серия началась в Москве на «ВТБ-Арене». Челябинцы с ходу взяли оба матча и к играм домашней серии подходили в приподнятом расположении духа. Две домашние игры также остались за Челябинском.
В первом этапе Кубка Гагарина «черно-белые» играли с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Та серия завершилась со счетом 4-2 в пользу челябинцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.