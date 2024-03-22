«Трактору» хватило четыре игры для выхода в полуфинал Кубка Гагарина

22 марта 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

Команда «Трактор» 22 марта одержала победу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский ХК «Трактор» 22 марта со счетом 5:4 победил московское «Динамо» и стало первым полуфиналистом Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Четвертая игра серии проходила в арене «Трактор». Поддержать команду приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Серия началась в Москве на «ВТБ-Арене». Челябинцы с ходу взяли оба матча и к играм домашней серии подходили в приподнятом расположении духа. Две домашние игры также остались за Челябинском. В первом этапе Кубка Гагарина «черно-белые» играли с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Та серия завершилась со счетом 4-2 в пользу челябинцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский ХК «Трактор» 22 марта со счетом 5:4 победил московское «Динамо» и стало первым полуфиналистом Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Четвертая игра серии проходила в арене «Трактор». Поддержать команду приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Серия началась в Москве на «ВТБ-Арене». Челябинцы с ходу взяли оба матча и к играм домашней серии подходили в приподнятом расположении духа. Две домашние игры также остались за Челябинском. В первом этапе Кубка Гагарина «черно-белые» играли с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Та серия завершилась со счетом 4-2 в пользу челябинцев.