В мире Европа Сербия подняла МиГ-29 из-за НЛО под Белградом KURIR: в Сербии поднята пара МиГ-29 из-за НЛО под Белградом 30 марта 2024 в 19:10 Размер текста - 17 + Приказ Александра Вучича поднял в небо Сербии пару истребителей МиГ-29 Фото: Министерство обороны Украины В воздух была поднята дежурная пара МиГ-29 в Сербии. Об этом сообщили в сербской газете KURIR. Причиной стал неопознанный летательный объект в небе. «На основании приказа Президента Республики и Главнокомандующего Вооруженными силами Сербии Александра Вучича на дежурство поднята пара истребителей МиГ-29», — сообщено в материале издания. Отмечается, что истребители подняты в воздух из-за неопознанного летательного аппарата над городом Валево в 100 км от Белграда. Отмечается, что при наведении истребителей в зону перехвата цель была потеряна из-за отражения указателей радиолокационной станции (РЛС). Истребители продолжили полет и обыскали зону с целью подтверждения ситуации, после чего вернулись на аэродром базирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В воздух была поднята дежурная пара МиГ-29 в Сербии. Об этом сообщили в сербской газете KURIR. Причиной стал неопознанный летательный объект в небе. «На основании приказа Президента Республики и Главнокомандующего Вооруженными силами Сербии Александра Вучича на дежурство поднята пара истребителей МиГ-29», — сообщено в материале издания. Отмечается, что истребители подняты в воздух из-за неопознанного летательного аппарата над городом Валево в 100 км от Белграда. Отмечается, что при наведении истребителей в зону перехвата цель была потеряна из-за отражения указателей радиолокационной станции (РЛС). Истребители продолжили полет и обыскали зону с целью подтверждения ситуации, после чего вернулись на аэродром базирования. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям