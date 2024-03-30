Сербия подняла МиГ-29 из-за НЛО под Белградом

В воздух была поднята дежурная пара МиГ-29 в Сербии. Об этом сообщили в сербской газете KURIR. Причиной стал неопознанный летательный объект в небе.
«На основании приказа Президента Республики и Главнокомандующего Вооруженными силами Сербии Александра Вучича на дежурство поднята пара истребителей МиГ-29», — сообщено в материале издания. Отмечается, что истребители подняты в воздух из-за неопознанного летательного аппарата над городом Валево в 100 км от Белграда.
Отмечается, что при наведении истребителей в зону перехвата цель была потеряна из-за отражения указателей радиолокационной станции (РЛС). Истребители продолжили полет и обыскали зону с целью подтверждения ситуации, после чего вернулись на аэродром базирования.
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