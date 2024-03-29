29 марта 2024

В Свердловскую область идет тропическое тепло

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Литературная ленд-арт инсталляция «Уральский народный букварь». Екатеринбург, бетон, одуванчик, весна
Следующая неделя на Урале будет по-настоящему весенней Фото:

В Свердловскую область вместе со средиземноморским антициклоном идут тропические воздушные массы. Таким прогнозом на ближайшую неделю поделился синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Большое тепло уже рядом. Со смещением высотного центра антициклона со стороны Средиземноморья в район Каспия, на Урал с юго-западного направления начнет поступать тропическая воздушная масса. Свердловской области она достигнет в ночь на вторник», — написал Пулин.

По его прогнозу в понедельник, 1 апреля, температура составит ночью +2, днем +5 градусов. На следующий день, 2 апреля, столбик термометра покажет ночью +1, днем +9. В среду, 3 апреля, ночью будет +7, днем +12, а 4 апреля ночью +7, днем +15 градусов. В пятницу, 5 апреля, ночью ожидается +7, днем +14 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловскую область вместе со средиземноморским антициклоном идут тропические воздушные массы. Таким прогнозом на ближайшую неделю поделился синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Большое тепло уже рядом. Со смещением высотного центра антициклона со стороны Средиземноморья в район Каспия, на Урал с юго-западного направления начнет поступать тропическая воздушная масса. Свердловской области она достигнет в ночь на вторник», — написал Пулин. По его прогнозу в понедельник, 1 апреля, температура составит ночью +2, днем +5 градусов. На следующий день, 2 апреля, столбик термометра покажет ночью +1, днем +9. В среду, 3 апреля, ночью будет +7, днем +12, а 4 апреля ночью +7, днем +15 градусов. В пятницу, 5 апреля, ночью ожидается +7, днем +14 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...