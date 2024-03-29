В Свердловскую область идет тропическое тепло

В Свердловскую область вместе со средиземноморским антициклоном идут тропические воздушные массы. Таким прогнозом на ближайшую неделю поделился синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Большое тепло уже рядом. Со смещением высотного центра антициклона со стороны Средиземноморья в район Каспия, на Урал с юго-западного направления начнет поступать тропическая воздушная масса. Свердловской области она достигнет в ночь на вторник», — написал Пулин.
По его прогнозу в понедельник, 1 апреля, температура составит ночью +2, днем +5 градусов. На следующий день, 2 апреля, столбик термометра покажет ночью +1, днем +9. В среду, 3 апреля, ночью будет +7, днем +12, а 4 апреля ночью +7, днем +15 градусов. В пятницу, 5 апреля, ночью ожидается +7, днем +14 градусов.
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