Пожилого мужчину из Италии задержали в Перми по подозрению в шпионаже

В Перми вблизи одной из железнодорожных станций задержали пожилого итальянца по подозрению в шпионаже. Полицию вызвали бдительные горожане, пишет telegram-канал Mash.
«Мужчина долго фотографировал составы [поездов] и окрестности у станции „Пермь — Сортировочная“. Бдительные пермяки вызвали полицию. Гражданина Италии забрали в отделение, но языка он не знал, поэтому опросить его удалось только с приходом переводчика», — написано в мессенджере.
Правоохранители установили, что пенсионера зовут Алоизи Бруно. Он часто посещает Россию в качестве туриста. В прикамской столице живет женщина, в которую он влюблен. Поезда пенсионер фотографировал, потому что они ему понравились. Мужчина хотел показать снимке внукам на родине. Силовики попросили итальянца удалить файлы и отпустили его.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в Пермский линейный отдел МВД России на транспорте. Ответ ожидается.
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