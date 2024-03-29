29 марта 2024

Пожилого мужчину из Италии задержали в Перми по подозрению в шпионаже

© Служба новостей «URA.RU»
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Итальянец фотографировал поезда
Итальянец фотографировал поезда Фото:

В Перми вблизи одной из железнодорожных станций задержали пожилого итальянца по подозрению в шпионаже. Полицию вызвали бдительные горожане, пишет telegram-канал Mash.

«Мужчина долго фотографировал составы [поездов] и окрестности у станции „Пермь — Сортировочная“. Бдительные пермяки вызвали полицию. Гражданина Италии забрали в отделение, но языка он не знал, поэтому опросить его удалось только с приходом переводчика», — написано в мессенджере.

Правоохранители установили, что пенсионера зовут Алоизи Бруно. Он часто посещает Россию в качестве туриста. В прикамской столице живет женщина, в которую он влюблен. Поезда пенсионер фотографировал, потому что они ему понравились. Мужчина хотел показать снимке внукам на родине. Силовики попросили итальянца удалить файлы и отпустили его.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в Пермский линейный отдел МВД России на транспорте. Ответ ожидается.

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В Перми вблизи одной из железнодорожных станций задержали пожилого итальянца по подозрению в шпионаже. Полицию вызвали бдительные горожане, пишет telegram-канал Mash. «Мужчина долго фотографировал составы [поездов] и окрестности у станции „Пермь — Сортировочная“. Бдительные пермяки вызвали полицию. Гражданина Италии забрали в отделение, но языка он не знал, поэтому опросить его удалось только с приходом переводчика», — написано в мессенджере. Правоохранители установили, что пенсионера зовут Алоизи Бруно. Он часто посещает Россию в качестве туриста. В прикамской столице живет женщина, в которую он влюблен. Поезда пенсионер фотографировал, потому что они ему понравились. Мужчина хотел показать снимке внукам на родине. Силовики попросили итальянца удалить файлы и отпустили его. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в Пермский линейный отдел МВД России на транспорте. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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