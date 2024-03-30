30 марта 2024
29 марта 2024

Полиция провела рейд по ночным клубам и барам в центре Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики проверили питейные и увеселительные заведения города
Силовики проверили питейные и увеселительные заведения города Фото:

Сотрудники полиции провели рейд по ночным клубам и барам, расположенным на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Об этом рассказал общественник Дмитрий Чукреев, который принял участие в облаве.

«Сотрудники полиции при поддержке общественности проверили питейные и развлекательные заведения по улице 8 Марта. Была выявлена продажа алкогольной продукции без лицензии, несовершеннолетние, распивающие спиртное, были обнаружены лица, находящиеся в состоянии наркотического опьянения» — рассказал Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале. Всего силовики посетили пять точек.

Сейчас полицейские проводят тотальный контроль всех проезжающих автомобилей. С машины срывают незаконную тонировку, а в багажниках находят страйкбольное оружие. Чукреев пообещал поделиться более детальной информацией позднее.

Подобные профилактические мероприятия в городе проводятся регулярно. В рамках одного из прошлогодних рейдов полицейскими было составлено более 55 административных протоколов.

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Сотрудники полиции провели рейд по ночным клубам и барам, расположенным на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Об этом рассказал общественник Дмитрий Чукреев, который принял участие в облаве. «Сотрудники полиции при поддержке общественности проверили питейные и развлекательные заведения по улице 8 Марта. Была выявлена продажа алкогольной продукции без лицензии, несовершеннолетние, распивающие спиртное, были обнаружены лица, находящиеся в состоянии наркотического опьянения» — рассказал Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале. Всего силовики посетили пять точек. Сейчас полицейские проводят тотальный контроль всех проезжающих автомобилей. С машины срывают незаконную тонировку, а в багажниках находят страйкбольное оружие. Чукреев пообещал поделиться более детальной информацией позднее. Подобные профилактические мероприятия в городе проводятся регулярно. В рамках одного из прошлогодних рейдов полицейскими было составлено более 55 административных протоколов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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