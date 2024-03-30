Сотрудники полиции провели рейд по ночным клубам и барам, расположенным на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Об этом рассказал общественник Дмитрий Чукреев, который принял участие в облаве.
«Сотрудники полиции при поддержке общественности проверили питейные и развлекательные заведения по улице 8 Марта. Была выявлена продажа алкогольной продукции без лицензии, несовершеннолетние, распивающие спиртное, были обнаружены лица, находящиеся в состоянии наркотического опьянения» — рассказал Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале. Всего силовики посетили пять точек.
Сейчас полицейские проводят тотальный контроль всех проезжающих автомобилей. С машины срывают незаконную тонировку, а в багажниках находят страйкбольное оружие. Чукреев пообещал поделиться более детальной информацией позднее.
Подобные профилактические мероприятия в городе проводятся регулярно. В рамках одного из прошлогодних рейдов полицейскими было составлено более 55 административных протоколов.
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