30 марта 2024

Румыния начала выдавать шенгенские визы россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне смогут беспрепятственно въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней
Россияне смогут беспрепятственно въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней Фото:

В Румынии с 31 марта начали оформлять россиянам шенгенские визы. Соответствующее заявление можно подать во всех консульствах страны на территории РФ, сообщили сотрудники румынского посольства.

«Единые визы, выданные после 31 марта, позволят въезжать россиянам в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Воспользоваться разрешениями, выданными до 31 марта этого года, можно в течение всего срока их действия только для въезда в Румынию», — пояснили румынские дипломаты в интервью ТАСС.

Гражданам России напомнили, что при планировании поездок следует учитывать один нюанс. Если обладатели краткосрочных виз, выданных румынской стороной до 31 марта, собираются въехать в одну из стран Шенгенской зоны, они должны будут обратиться за визой к стране конечного назначения.

Ранее Болгария пообещала выдавать россиянам шенгенские визы, пишет RT. О том, как правильно их оформить — читайте в материале URA.RU.

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В Румынии с 31 марта начали оформлять россиянам шенгенские визы. Соответствующее заявление можно подать во всех консульствах страны на территории РФ, сообщили сотрудники румынского посольства. «Единые визы, выданные после 31 марта, позволят въезжать россиянам в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Воспользоваться разрешениями, выданными до 31 марта этого года, можно в течение всего срока их действия только для въезда в Румынию», — пояснили румынские дипломаты в интервью ТАСС. Гражданам России напомнили, что при планировании поездок следует учитывать один нюанс. Если обладатели краткосрочных виз, выданных румынской стороной до 31 марта, собираются въехать в одну из стран Шенгенской зоны, они должны будут обратиться за визой к стране конечного назначения. Ранее Болгария пообещала выдавать россиянам шенгенские визы, пишет RT. О том, как правильно их оформить — читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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