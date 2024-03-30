Румыния начала выдавать шенгенские визы россиянам

31 марта 2024 в 03:38 Размер текста - 17 +

Россияне смогут беспрепятственно въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней Фото: Анна Майорова © URA.RU В Румынии с 31 марта начали оформлять россиянам шенгенские визы. Соответствующее заявление можно подать во всех консульствах страны на территории РФ, сообщили сотрудники румынского посольства. «Единые визы, выданные после 31 марта, позволят въезжать россиянам в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Воспользоваться разрешениями, выданными до 31 марта этого года, можно в течение всего срока их действия только для въезда в Румынию», — пояснили румынские дипломаты в интервью ТАСС. Гражданам России напомнили, что при планировании поездок следует учитывать один нюанс. Если обладатели краткосрочных виз, выданных румынской стороной до 31 марта, собираются въехать в одну из стран Шенгенской зоны, они должны будут обратиться за визой к стране конечного назначения. Ранее Болгария пообещала выдавать россиянам шенгенские визы, пишет RT. О том, как правильно их оформить — читайте в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Румынии с 31 марта начали оформлять россиянам шенгенские визы. Соответствующее заявление можно подать во всех консульствах страны на территории РФ, сообщили сотрудники румынского посольства. «Единые визы, выданные после 31 марта, позволят въезжать россиянам в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Воспользоваться разрешениями, выданными до 31 марта этого года, можно в течение всего срока их действия только для въезда в Румынию», — пояснили румынские дипломаты в интервью ТАСС. Гражданам России напомнили, что при планировании поездок следует учитывать один нюанс. Если обладатели краткосрочных виз, выданных румынской стороной до 31 марта, собираются въехать в одну из стран Шенгенской зоны, они должны будут обратиться за визой к стране конечного назначения. Ранее Болгария пообещала выдавать россиянам шенгенские визы, пишет RT. О том, как правильно их оформить — читайте в материале URA.RU.