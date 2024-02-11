Как получить шенгенскую визу в 2024 году

МИД РФ: массовых отказов в выдаче шенгенских турвиз для россиян нет

11 февраля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Для начала необходимо определить тип шенгенской визы, который требуется Фото: Анна Майорова © URA.RU Случаи отказов гражданам РФ в выдаче шенгенских туристических виз не носят массового характера. Об этом сообщил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников в беседе с РИА Новости. По его словам, Франция, Италия и Испания продолжают выдачу виз. URA.RU расскажет в материале, как получить шенгенскую визу в 2024 году. Определение типа визы Прежде всего, необходимо определить тип шенгенской визы, который требуется. Визы бывают краткосрочные (тип C) для кратковременных поездок, таких как туризм, деловые визиты или короткие учебные курсы, а также национальные визы (тип D) для долгосрочного пребывания. Сбор необходимых документов Для подачи на шенгенскую визу потребуется следующий пакет документов: загранпаспорт, действительный не менее трех месяцев после окончания запланированной поездки;

анкета-заявление, заполненная и подписанная;

фотографии, соответствующие требованиям шенгенских виз;

страховка, покрывающая весь период пребывания;

подтверждение бронирования жилья;

доказательство финансовой состоятельности;

приглашение от приглашающей стороны, если применимо;

дополнительные документы в зависимости от цели поездки. В какие страны легче всего попасть по Шенгену В 2022 году в РФ оформили более 600 тысяч шенгенских виз, отказов — около 10%. Данные за 2023 пока отсутствуют. Чаще всего виза действует только на срок поездки. Исключение, как отмечают туристы, — Франция. При хорошей визовой истории можно рассчитывать на полгода или год нахождения в стране. Однако прежняя роскошь — от трех до пяти лет — считается теперь редкостью. По словам автора telegram-канала Juliya Visa Юлия Валд, выдача визы только на полгода и год связана с проведением Олимпиады в августе. Исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев сообщил, что запись в Москве и Санкт-Петербурге на получение визы во Францию проходит стабильно, раз в неделю раздают слоты. Однако, по его словам, этого не хватает. Иногда заявления рассматриваются за семь рабочих дней, но в среднем — 2,5 недели. Итальянская визовая процедура обычно проходит достаточно гладко, хотя процесс оформления может занять месяц и даже дольше. По словам Сергеева, для жителей регионов запись в Москве закрыта до конца марта. В основном визы выдают на месяц или два. Хорошая визовая история также является плюсом. Сергеев добавил, что Италия имеет наименьшее количество отказов в визах. Испания увеличивает количество визовых центров: помимо столиц, Екатеринбурга, Самары и Нижнего Новгорода, будет открыт филиал в Казани. Сроки рассмотрения заявлений были сокращены. В Москве и Санкт-Петербурге ранее можно было подавать документы без предварительной записи, однако это действовало только полтора месяца. Вице-президент АТОР по выездному туризму, глава Space Travel Артур Мурадян сообщил, что это была попытка противостоять ботам, которые захватывали слоты, создавая избыточный спрос. С Венгрией может повести не всем. Виза выдается чаще всего на даты поездки. Изредка могут расщедриться на многократные визы — даже пенсионерам. На ожидание уйдет не меньше трех недель. Греция — строго под даты поездки, зато, по словам многих туристов, проблем со сдачей документов нет. Однако требуют оплаченные отели — как и Швейцария, Венгрия, Австрия (но у австрийцев очень высокий процент отказов даже при оплаченной гостинице и авиабилетах). Срок оформления начинается от 2,5 недели. С апреля выдачу краткосрочных шенгенских виз начинают Болгария и Румыния. Для российских путешественников это создаст определенные сложности, считают в АТОР. «Пребывание в этих странах будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне», — заявили эксперты. По их словам, получателям национальных виз придется сдавать биометрию. Какие страны входят в шенгенскую зону Австрия;

Бельгия;

Чехия;

Дания;

Эстония;

Финляндия;

Франция;

Германия;

Греция;

Венгрия;

Исландия;

Италия;

Латвия;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Нидерланды;

Норвегия;

Польша;

Португалия;

Словакия;

Словения;

Испания;

Швеция;

Швейцария. Территориальные исключения Список стран Шенгена в 2024 году имеет исключения. На территории некоторых стран правила Шенгена не действуют в определенных регионах: для Дании это острова — Гренландия и Фареры;

для Испании — города Сеута и Мелилья;

для Норвегии — полярный архипелаг Шпицберген;

для Нидерландов — Антильские острова в Карибском море;

для Франции — все регионы, расположенные вне территории Европы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Случаи отказов гражданам РФ в выдаче шенгенских туристических виз не носят массового характера. Об этом сообщил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников в беседе с РИА Новости. По его словам, Франция, Италия и Испания продолжают выдачу виз. URA.RU расскажет в материале, как получить шенгенскую визу в 2024 году. Прежде всего, необходимо определить тип шенгенской визы, который требуется. Визы бывают краткосрочные (тип C) для кратковременных поездок, таких как туризм, деловые визиты или короткие учебные курсы, а также национальные визы (тип D) для долгосрочного пребывания. Для подачи на шенгенскую визу потребуется следующий пакет документов: В 2022 году в РФ оформили более 600 тысяч шенгенских виз, отказов — около 10%. Данные за 2023 пока отсутствуют. Чаще всего виза действует только на срок поездки. Исключение, как отмечают туристы, — Франция. При хорошей визовой истории можно рассчитывать на полгода или год нахождения в стране. Однако прежняя роскошь — от трех до пяти лет — считается теперь редкостью. По словам автора telegram-канала Juliya Visa Юлия Валд, выдача визы только на полгода и год связана с проведением Олимпиады в августе. Исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев сообщил, что запись в Москве и Санкт-Петербурге на получение визы во Францию проходит стабильно, раз в неделю раздают слоты. Однако, по его словам, этого не хватает. Иногда заявления рассматриваются за семь рабочих дней, но в среднем — 2,5 недели. Итальянская визовая процедура обычно проходит достаточно гладко, хотя процесс оформления может занять месяц и даже дольше. По словам Сергеева, для жителей регионов запись в Москве закрыта до конца марта. В основном визы выдают на месяц или два. Хорошая визовая история также является плюсом. Сергеев добавил, что Италия имеет наименьшее количество отказов в визах. Испания увеличивает количество визовых центров: помимо столиц, Екатеринбурга, Самары и Нижнего Новгорода, будет открыт филиал в Казани. Сроки рассмотрения заявлений были сокращены. В Москве и Санкт-Петербурге ранее можно было подавать документы без предварительной записи, однако это действовало только полтора месяца. Вице-президент АТОР по выездному туризму, глава Space Travel Артур Мурадян сообщил, что это была попытка противостоять ботам, которые захватывали слоты, создавая избыточный спрос. С Венгрией может повести не всем. Виза выдается чаще всего на даты поездки. Изредка могут расщедриться на многократные визы — даже пенсионерам. На ожидание уйдет не меньше трех недель. Греция — строго под даты поездки, зато, по словам многих туристов, проблем со сдачей документов нет. Однако требуют оплаченные отели — как и Швейцария, Венгрия, Австрия (но у австрийцев очень высокий процент отказов даже при оплаченной гостинице и авиабилетах). Срок оформления начинается от 2,5 недели. С апреля выдачу краткосрочных шенгенских виз начинают Болгария и Румыния. Для российских путешественников это создаст определенные сложности, считают в АТОР. «Пребывание в этих странах будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне», — заявили эксперты. По их словам, получателям национальных виз придется сдавать биометрию. Список стран Шенгена в 2024 году имеет исключения. На территории некоторых стран правила Шенгена не действуют в определенных регионах: