Актер фильма «Убийственный долг» погиб в аварии на мотоцикле

31 марта 2024 в 04:02 Размер текста - 17 +

Актер Чэнс Пердомо скончался при ДТП на мотоцикле в возрасте 27 лет Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Известный зрителям по фильмам «Убийственный долг» и «Леденящие душу приключения Сабрины» актер Чэнс Пердомо скончался в возрасте в 27 лет. Мужчина погиб в ДТП, сообщает издание The Hollywood Reporter. «Все, кто его знал, чувствовали его страсть к искусству и неутолимую жажду жизни, и его тепло передастся тем, кого он любил больше всего на свете. Мы скорбим о потере своего любимого сына и брата», — говорится в материале. Пердомо погиб в результате аварии на мотоцикле. За свою карьеру актер снялся в 13 проектах. Коллеги по цеху выразили свои соболезнования и поддержку семье Пердомо, отметив, что он был обаятельным и талантливым актером. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный зрителям по фильмам «Убийственный долг» и «Леденящие душу приключения Сабрины» актер Чэнс Пердомо скончался в возрасте в 27 лет. Мужчина погиб в ДТП, сообщает издание The Hollywood Reporter. «Все, кто его знал, чувствовали его страсть к искусству и неутолимую жажду жизни, и его тепло передастся тем, кого он любил больше всего на свете. Мы скорбим о потере своего любимого сына и брата», — говорится в материале. Пердомо погиб в результате аварии на мотоцикле. За свою карьеру актер снялся в 13 проектах. Коллеги по цеху выразили свои соболезнования и поддержку семье Пердомо, отметив, что он был обаятельным и талантливым актером.