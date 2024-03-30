30 марта 2024

Актер фильма «Убийственный долг» погиб в аварии на мотоцикле

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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Актер Чэнс Пердомо скончался при ДТП на мотоцикле в возрасте 27 лет Фото:

Известный зрителям по фильмам «Убийственный долг» и «Леденящие душу приключения Сабрины» актер Чэнс Пердомо скончался в возрасте в 27 лет. Мужчина погиб в ДТП, сообщает издание The Hollywood Reporter.

«Все, кто его знал, чувствовали его страсть к искусству и неутолимую жажду жизни, и его тепло передастся тем, кого он любил больше всего на свете. Мы скорбим о потере своего любимого сына и брата», — говорится в материале. Пердомо погиб в результате аварии на мотоцикле.

За свою карьеру актер снялся в 13 проектах. Коллеги по цеху выразили свои соболезнования и поддержку семье Пердомо, отметив, что он был обаятельным и талантливым актером.

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Известный зрителям по фильмам «Убийственный долг» и «Леденящие душу приключения Сабрины» актер Чэнс Пердомо скончался в возрасте в 27 лет. Мужчина погиб в ДТП, сообщает издание The Hollywood Reporter. «Все, кто его знал, чувствовали его страсть к искусству и неутолимую жажду жизни, и его тепло передастся тем, кого он любил больше всего на свете. Мы скорбим о потере своего любимого сына и брата», — говорится в материале. Пердомо погиб в результате аварии на мотоцикле. За свою карьеру актер снялся в 13 проектах. Коллеги по цеху выразили свои соболезнования и поддержку семье Пердомо, отметив, что он был обаятельным и талантливым актером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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