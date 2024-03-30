Актер фильма «Убийственный долг» погиб в аварии на мотоцикле

Известный зрителям по фильмам «Убийственный долг» и «Леденящие душу приключения Сабрины» актер Чэнс Пердомо скончался в возрасте в 27 лет. Мужчина погиб в ДТП, сообщает издание The Hollywood Reporter.
«Все, кто его знал, чувствовали его страсть к искусству и неутолимую жажду жизни, и его тепло передастся тем, кого он любил больше всего на свете. Мы скорбим о потере своего любимого сына и брата», — говорится в материале. Пердомо погиб в результате аварии на мотоцикле.
За свою карьеру актер снялся в 13 проектах. Коллеги по цеху выразили свои соболезнования и поддержку семье Пердомо, отметив, что он был обаятельным и талантливым актером.
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Известный зрителям по фильмам «Убийственный долг» и «Леденящие душу приключения Сабрины» актер Чэнс Пердомо скончался в возрасте в 27 лет. Мужчина погиб в ДТП, сообщает издание The Hollywood Reporter. «Все, кто его знал, чувствовали его страсть к искусству и неутолимую жажду жизни, и его тепло передастся тем, кого он любил больше всего на свете. Мы скорбим о потере своего любимого сына и брата», — говорится в материале. Пердомо погиб в результате аварии на мотоцикле. За свою карьеру актер снялся в 13 проектах. Коллеги по цеху выразили свои соболезнования и поддержку семье Пердомо, отметив, что он был обаятельным и талантливым актером.