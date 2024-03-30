30 марта 2024
29 марта 2024

Пермь взяла два первых места на всероссийской премии «Туристические города»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь стала победителем и лауреатом премии
Пермь стала победителем и лауреатом премии Фото:

Жюри всероссийской премии «Туристические города» отдало Перми первые места сразу в двух номинациях. Еще в одной — столица Прикамья стала лауреатом. Об этом рассказал мэр города Эдуард Соснин. Итоги были оглашены 30 марта в Воронеже.

«Пермь заняла первое место в номинациях „Город гастрономического туризма“ и „Город MICE-туризма“. Перми также досталось второе место в номинации „Город туристических брендов“», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

Соперниками прикамской столицы стали 53 города из 36 регионов РФ. Пермь была заявлена в четырех номинациях. На сайте организаторов указано также, что экскурсионный маршрут, запущенный к юбилею Перми в прошлом году, был удостоен специального приза «Лучшая городская автобусная экскурсия». В России конкурс в таком формате был проведен впервые.

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Жюри всероссийской премии «Туристические города» отдало Перми первые места сразу в двух номинациях. Еще в одной — столица Прикамья стала лауреатом. Об этом рассказал мэр города Эдуард Соснин. Итоги были оглашены 30 марта в Воронеже. «Пермь заняла первое место в номинациях „Город гастрономического туризма“ и „Город MICE-туризма“. Перми также досталось второе место в номинации „Город туристических брендов“», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале. Соперниками прикамской столицы стали 53 города из 36 регионов РФ. Пермь была заявлена в четырех номинациях. На сайте организаторов указано также, что экскурсионный маршрут, запущенный к юбилею Перми в прошлом году, был удостоен специального приза «Лучшая городская автобусная экскурсия». В России конкурс в таком формате был проведен впервые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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