Пермь взяла два первых места на всероссийской премии «Туристические города»

Жюри всероссийской премии «Туристические города» отдало Перми первые места сразу в двух номинациях. Еще в одной — столица Прикамья стала лауреатом. Об этом рассказал мэр города Эдуард Соснин. Итоги были оглашены 30 марта в Воронеже.
«Пермь заняла первое место в номинациях „Город гастрономического туризма“ и „Город MICE-туризма“. Перми также досталось второе место в номинации „Город туристических брендов“», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
Соперниками прикамской столицы стали 53 города из 36 регионов РФ. Пермь была заявлена в четырех номинациях. На сайте организаторов указано также, что экскурсионный маршрут, запущенный к юбилею Перми в прошлом году, был удостоен специального приза «Лучшая городская автобусная экскурсия». В России конкурс в таком формате был проведен впервые.
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Жюри всероссийской премии «Туристические города» отдало Перми первые места сразу в двух номинациях. Еще в одной — столица Прикамья стала лауреатом. Об этом рассказал мэр города Эдуард Соснин. Итоги были оглашены 30 марта в Воронеже. «Пермь заняла первое место в номинациях „Город гастрономического туризма“ и „Город MICE-туризма“. Перми также досталось второе место в номинации „Город туристических брендов“», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале. Соперниками прикамской столицы стали 53 города из 36 регионов РФ. Пермь была заявлена в четырех номинациях. На сайте организаторов указано также, что экскурсионный маршрут, запущенный к юбилею Перми в прошлом году, был удостоен специального приза «Лучшая городская автобусная экскурсия». В России конкурс в таком формате был проведен впервые.