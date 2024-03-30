30 марта 2024
29 марта 2024

Челябинцам покажут работу искусственного интеллекта и суперкомпьютеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск станет местом проведения конференции передовых технологий Фото:

Челябинск станет местом проведения конференции по суперкомпьютерам и нейросетям. Форум, посвященный параллельным вычислительным технологиям (ПаВТ) и машинному обучению, пройдет со 2 по 4 апреля на площадке Южно-Уральского государственного университета, сообщили в пресс-службе вуза.

«Тематика конференции покрывает все аспекты применения облачных, суперкомпьютерных и нейросетевых технологий. В рамках мероприятия будет действовать суперкомпьютерная выставка», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета.

Участниками конференции выступят представители ведущих научных школ из российских университетов и научно-исследовательских институтов РАН, ИТ-компаний и промышленных предприятий. По итогам ПаВТ-2024 статьи на английском языке будут опубликованы в сборнике серии Communications in Computer and Information Science. Сейчас в ЮУрГУ фунционируют два суперкомпьютера, но университету нужен новый суперкомпьютер стоимостью два миллиарда рублей.

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Челябинск станет местом проведения конференции по суперкомпьютерам и нейросетям. Форум, посвященный параллельным вычислительным технологиям (ПаВТ) и машинному обучению, пройдет со 2 по 4 апреля на площадке Южно-Уральского государственного университета, сообщили в пресс-службе вуза. «Тематика конференции покрывает все аспекты применения облачных, суперкомпьютерных и нейросетевых технологий. В рамках мероприятия будет действовать суперкомпьютерная выставка», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета. Участниками конференции выступят представители ведущих научных школ из российских университетов и научно-исследовательских институтов РАН, ИТ-компаний и промышленных предприятий. По итогам ПаВТ-2024 статьи на английском языке будут опубликованы в сборнике серии Communications in Computer and Information Science. Сейчас в ЮУрГУ фунционируют два суперкомпьютера, но университету нужен новый суперкомпьютер стоимостью два миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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