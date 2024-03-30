Челябинцам покажут работу искусственного интеллекта и суперкомпьютеров

Челябинск станет местом проведения конференции по суперкомпьютерам и нейросетям. Форум, посвященный параллельным вычислительным технологиям (ПаВТ) и машинному обучению, пройдет со 2 по 4 апреля на площадке Южно-Уральского государственного университета, сообщили в пресс-службе вуза.
«Тематика конференции покрывает все аспекты применения облачных, суперкомпьютерных и нейросетевых технологий. В рамках мероприятия будет действовать суперкомпьютерная выставка», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета.
Участниками конференции выступят представители ведущих научных школ из российских университетов и научно-исследовательских институтов РАН, ИТ-компаний и промышленных предприятий. По итогам ПаВТ-2024 статьи на английском языке будут опубликованы в сборнике серии Communications in Computer and Information Science. Сейчас в ЮУрГУ фунционируют два суперкомпьютера, но университету нужен новый суперкомпьютер стоимостью два миллиарда рублей.
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