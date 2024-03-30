Диетолог назвала продукты с максимальным содержанием витамина D

Диетолог Залетова: в рыбе максимальное содержание витамина D

31 марта 2024 в 06:31 Размер текста - 17 +

Нехватку витамина D можно восполнить не только солнцем, но и определенными продуктами Фото: Илья Московец © URA.RU Из-за нехватки солнечного света немало жителей России испытывают недостаток витамина D, поэтому насыщать им организм необходимо, употребляя обогащенные продукты. Максимальное содержание витамина находится в рыбе, рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова в эфире радио Sputnik. «Тот витамин D, который находится в пище, отличается от того, который мы получаем благодаря солнечному свету. Но употребление определенных продуктов, содержащих достаточное его количество, помогает насыщать им организм. Это рыба жирных сортов — лосось, сельдь, скумбрия», — отметила врач-диетолог Татьяна Залетова. Также среди продуктов, содержащих витамина D, эксперт назвала молочные изделия (творог, сыр) и грибы. Диетолог рекомендует употреблять обогащенные витамином D продукты россиянам ежедневно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за нехватки солнечного света немало жителей России испытывают недостаток витамина D, поэтому насыщать им организм необходимо, употребляя обогащенные продукты. Максимальное содержание витамина находится в рыбе, рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова в эфире радио Sputnik. «Тот витамин D, который находится в пище, отличается от того, который мы получаем благодаря солнечному свету. Но употребление определенных продуктов, содержащих достаточное его количество, помогает насыщать им организм. Это рыба жирных сортов — лосось, сельдь, скумбрия», — отметила врач-диетолог Татьяна Залетова. Также среди продуктов, содержащих витамина D, эксперт назвала молочные изделия (творог, сыр) и грибы. Диетолог рекомендует употреблять обогащенные витамином D продукты россиянам ежедневно.