30 марта 2024

Диетолог назвала продукты с максимальным содержанием витамина D

Диетолог Залетова: в рыбе максимальное содержание витамина D
© Служба новостей «URA.RU»
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Нехватку витамина D можно восполнить не только солнцем, но и определенными продуктами Фото:

Из-за нехватки солнечного света немало жителей России испытывают недостаток витамина D, поэтому насыщать им организм необходимо, употребляя обогащенные продукты. Максимальное содержание витамина находится в рыбе, рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова в эфире радио Sputnik.

«Тот витамин D, который находится в пище, отличается от того, который мы получаем благодаря солнечному свету. Но употребление определенных продуктов, содержащих достаточное его количество, помогает насыщать им организм. Это рыба жирных сортов — лосось, сельдь, скумбрия», — отметила врач-диетолог Татьяна Залетова.

Также среди продуктов, содержащих витамина D, эксперт назвала молочные изделия (творог, сыр) и грибы. Диетолог рекомендует употреблять обогащенные витамином D продукты россиянам ежедневно.

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Из-за нехватки солнечного света немало жителей России испытывают недостаток витамина D, поэтому насыщать им организм необходимо, употребляя обогащенные продукты. Максимальное содержание витамина находится в рыбе, рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова в эфире радио Sputnik. «Тот витамин D, который находится в пище, отличается от того, который мы получаем благодаря солнечному свету. Но употребление определенных продуктов, содержащих достаточное его количество, помогает насыщать им организм. Это рыба жирных сортов — лосось, сельдь, скумбрия», — отметила врач-диетолог Татьяна Залетова. Также среди продуктов, содержащих витамина D, эксперт назвала молочные изделия (творог, сыр) и грибы. Диетолог рекомендует употреблять обогащенные витамином D продукты россиянам ежедневно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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