С Байконура запустят спутник высокодетальной съемки

31 марта 2024 в 06:47 Размер текста - 17 +

Спутник запустят с космодрома Байконур Фото: spacePD/pickupimage Спутник «Ресурс-П» №4 для дистанционного зондирования Земли будет запущен с космодрома Байконур в ближайшее воскресенье 31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». «Запуск спутника дистанционного зондирования Земли 'Ресурс-П' №4. Дата и время пуска: 31 марта, 12.37 мск», — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Старт ракеты «Союз-2.1б» и отделение спутника от третьей ступени запланированы на 9 минут 23 секунды после запуска. Спутник «Ресурс-П» №4 обладает возможностью создавать высокодетальные изображения поверхности Земли и будет использоваться для мониторинга природных ресурсов, экологического контроля, поиска полезных ископаемых, а также для создания и обновления карт. Ракета и аппарат разработаны РКЦ «Прогресс» в Самаре. Ранее было объявлено о способности «Ресурс-П» делать снимки с разрешением до 70 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спутник «Ресурс-П» №4 для дистанционного зондирования Земли будет запущен с космодрома Байконур в ближайшее воскресенье 31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». «Запуск спутника дистанционного зондирования Земли 'Ресурс-П' №4. Дата и время пуска: 31 марта, 12.37 мск», — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Старт ракеты «Союз-2.1б» и отделение спутника от третьей ступени запланированы на 9 минут 23 секунды после запуска. Спутник «Ресурс-П» №4 обладает возможностью создавать высокодетальные изображения поверхности Земли и будет использоваться для мониторинга природных ресурсов, экологического контроля, поиска полезных ископаемых, а также для создания и обновления карт. Ракета и аппарат разработаны РКЦ «Прогресс» в Самаре. Ранее было объявлено о способности «Ресурс-П» делать снимки с разрешением до 70 сантиметров.