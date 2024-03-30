30 марта 2024

С Байконура запустят спутник высокодетальной съемки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт сток pickupimage. spacePD. Екатеринбург, ракета, байконур, космодром, запуск ракеты
Спутник запустят с космодрома Байконур Фото:

Спутник «Ресурс-П» №4 для дистанционного зондирования Земли будет запущен с космодрома Байконур в ближайшее воскресенье 31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Запуск спутника дистанционного зондирования Земли 'Ресурс-П' №4. Дата и время пуска: 31 марта, 12.37 мск», — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Старт ракеты «Союз-2.1б» и отделение спутника от третьей ступени запланированы на 9 минут 23 секунды после запуска.

Спутник «Ресурс-П» №4 обладает возможностью создавать высокодетальные изображения поверхности Земли и будет использоваться для мониторинга природных ресурсов, экологического контроля, поиска полезных ископаемых, а также для создания и обновления карт. Ракета и аппарат разработаны РКЦ «Прогресс» в Самаре. Ранее было объявлено о способности «Ресурс-П» делать снимки с разрешением до 70 сантиметров.

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Спутник «Ресурс-П» №4 для дистанционного зондирования Земли будет запущен с космодрома Байконур в ближайшее воскресенье 31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». «Запуск спутника дистанционного зондирования Земли 'Ресурс-П' №4. Дата и время пуска: 31 марта, 12.37 мск», — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Старт ракеты «Союз-2.1б» и отделение спутника от третьей ступени запланированы на 9 минут 23 секунды после запуска. Спутник «Ресурс-П» №4 обладает возможностью создавать высокодетальные изображения поверхности Земли и будет использоваться для мониторинга природных ресурсов, экологического контроля, поиска полезных ископаемых, а также для создания и обновления карт. Ракета и аппарат разработаны РКЦ «Прогресс» в Самаре. Ранее было объявлено о способности «Ресурс-П» делать снимки с разрешением до 70 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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