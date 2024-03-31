Россиянам рассказали, как можно получать пенсию более 70 тысяч рублей

Экономист Васьбиева: увеличить пенсию позволит дополнительный стаж

Динара Васьбиева заявила, что на Крайнем Севере пенсия по старости может достичь 150 тысячи рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

При условии дополнительного трудоустройства на десять лет с заработной платой не менее 61,4 тысячи рублей максимальная пенсия в РФ может достигнуть 76,5 тысячи рублей. Об этом заявила кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Динара Васьбиева.

«Это позволит сохранить пенсию в том же порядке, что и для не работающего пенсионера, но только без ежегодной индексации», — заявила Васьбиева в беседе с «Лентой.ру». По ее словам, для получения максимальной пенсии в 76,5 тысячи рублей можно продолжать работу после достижения пенсионного возраста, чтобы накапливать индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК).

Она отметила, что это позволит сохранить пенсию на определенном уровне, при этом стаж и баллы будут продолжать накапливаться. Другой вариант — ИП, самозанятые лица, нотариусы, адвокаты, а также резиденты за границей и официально безработные имеют возможность приобрести пенсионные баллы, сделав дополнительный взнос в Пенсионный фонд России (ПФР).

Также эксперт посоветовала вносить взносы в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), чтобы сформировать накопительную часть пенсии. Инвестиции в финансовые инструменты позволят увеличить будущую пенсию за счет дохода, получаемого от НПФ. Эти накопления будут выплачены после выхода на пенсию.

Четвертным вариантом Васибьева назвала самостоятельное накопление средств. По ее словам, для финансово грамотных граждан одним из способов увеличения пенсии может быть формирование собственного пенсионного портфеля из облигаций.

Она подчеркнула, что некоторые районы Крайнего Севера предоставляют самую высокую пенсию по старости, которая может достигать 150 тысяч рублей. Это связано с районным коэффициентом «2» из-за сурового климата в этих местах.

Ранее в Росстате сообщили, что около 21 миллиона россиян в трудоспособном возрасте не перечисляли денежные средства в Социальный фонд, часть этих граждан рискуют остаться без пенсии, передает деловое издание «Взгляд». Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что россияне могут докупить для пенсии трудовой стаж и нужные пенсионные баллы, сообщает «Национальная служба новостей».