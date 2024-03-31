Путин подписал указ о весеннем призыве

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С апреля по июль планируют призвать 150 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2024

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва на срочную военную службу. Постановление опубликовано на сайте официального публикования правовых актов.

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«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет», — говорится в указе президента. Уточняется, что планируется призвать 150 тысяч человек.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва на срочную военную службу. Постановление опубликовано на сайте официального публикования правовых актов. «Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет», — говорится в указе президента. Уточняется, что планируется призвать 150 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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