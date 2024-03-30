30 марта 2024

Египет увеличит количество рейсов в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Если инициатива реализуется, то туристов станет больше на 2,5—3 миллиона в год. Фото:

Египет обсуждает с авиалиниями вопрос увеличения количества рейсов в Екатеринбург, Казань, Новосибирск и другие города России. Об этом заявил глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади.

По его словам, сейчас переговоры с российскими, турецкими и другими авиалиниями для увеличения пассажиропотока с Россией. «Казань, Екатеринбург, Новосибирск. Столько городов, сколько получится… Число туристов увеличится примерно на 2,5— три миллиона в год», — сообщил Элькади РИА Новости.

Он уточнил, что количество городов, где рейсов станет больше, зависит от того, какие самолеты будут доступны. Элькади подчеркнул, что турпоток значительно увеличится, если рейсы будут доступны во многих городах России.

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Египет обсуждает с авиалиниями вопрос увеличения количества рейсов в Екатеринбург, Казань, Новосибирск и другие города России. Об этом заявил глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади. По его словам, сейчас переговоры с российскими, турецкими и другими авиалиниями для увеличения пассажиропотока с Россией. «Казань, Екатеринбург, Новосибирск. Столько городов, сколько получится… Число туристов увеличится примерно на 2,5— три миллиона в год», — сообщил Элькади РИА Новости. Он уточнил, что количество городов, где рейсов станет больше, зависит от того, какие самолеты будут доступны. Элькади подчеркнул, что турпоток значительно увеличится, если рейсы будут доступны во многих городах России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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