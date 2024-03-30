Египет увеличит количество рейсов в Екатеринбург

31 марта 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Если инициатива реализуется, то туристов станет больше на 2,5—3 миллиона в год. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Египет обсуждает с авиалиниями вопрос увеличения количества рейсов в Екатеринбург, Казань, Новосибирск и другие города России. Об этом заявил глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади. По его словам, сейчас переговоры с российскими, турецкими и другими авиалиниями для увеличения пассажиропотока с Россией. «Казань, Екатеринбург, Новосибирск. Столько городов, сколько получится… Число туристов увеличится примерно на 2,5— три миллиона в год», — сообщил Элькади РИА Новости. Он уточнил, что количество городов, где рейсов станет больше, зависит от того, какие самолеты будут доступны. Элькади подчеркнул, что турпоток значительно увеличится, если рейсы будут доступны во многих городах России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Египет обсуждает с авиалиниями вопрос увеличения количества рейсов в Екатеринбург, Казань, Новосибирск и другие города России. Об этом заявил глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади. По его словам, сейчас переговоры с российскими, турецкими и другими авиалиниями для увеличения пассажиропотока с Россией. «Казань, Екатеринбург, Новосибирск. Столько городов, сколько получится… Число туристов увеличится примерно на 2,5— три миллиона в год», — сообщил Элькади РИА Новости. Он уточнил, что количество городов, где рейсов станет больше, зависит от того, какие самолеты будут доступны. Элькади подчеркнул, что турпоток значительно увеличится, если рейсы будут доступны во многих городах России.