Курганцы показали разрушающуюся стену, из-за которой их выселяют. Фото, видео

31 марта 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

У курганского дома обваливается стена в помещении, где мойка Фото: Кристина Чепынина © URA.RU новость из сюжета Срочное расселение дома в Кургане Жильцы дома по ул. Красномаячная, 62а, говорят, что давно жаловались на стену в мойке, которая рушится. Снаружи кирпичи стены выпали и образовали внизу целую кучу. Об этом журналисту URA.RU, работающему на месте, рассказали сами курганцы. «Мы в Москву не раз жаловались. Они пробегутся, суету наведут, а действий никаких не производилось. Мы живем без горячей воды. В подвале постоянно бежало отопление, вода. Система зимой была заморожена. Стена разрушается, где мойка. Говорили об этом много лет. Бесполезно», — рассказала URA.RU одна из жительниц. Она уточнила, что приобрела квартиру в этом доме восемь лет назад. Тогда он был не в таком ужасном состоянии. «Если бы был текущий ремонт, этого бы не случилось», — уверена женщина. В мойке дома давно никто не пользуется ею. Люди старались избегать нахождения там, так как страшно быть в протекающем помещении. На потолке — трещины, плесень. Стена снаружи дома визуально в плачевном состоянии. Часть кирпичной кладки выпала. На одном из подоконников снаружи третьего этажа даже выросло дерево. URA.RU писало, что в Кургане на улице Красномаячной, 62а экстренно расселяют дом из-за проведения ремонтных работ. Жильцам дали два дня на сбор вещей, после чего здание будет закрыто. После ремонта люди смогут вернуться. Дерево выросло на подоконнике третьего этаже разрушающейся стены Фото: Кристина Чепынина © URA.RU Часть окон заколочена Фото: Кристина Чепынина © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жильцы дома по ул. Красномаячная, 62а, говорят, что давно жаловались на стену в мойке, которая рушится. Снаружи кирпичи стены выпали и образовали внизу целую кучу. Об этом журналисту URA.RU, работающему на месте, рассказали сами курганцы. «Мы в Москву не раз жаловались. Они пробегутся, суету наведут, а действий никаких не производилось. Мы живем без горячей воды. В подвале постоянно бежало отопление, вода. Система зимой была заморожена. Стена разрушается, где мойка. Говорили об этом много лет. Бесполезно», — рассказала URA.RU одна из жительниц. Она уточнила, что приобрела квартиру в этом доме восемь лет назад. Тогда он был не в таком ужасном состоянии. «Если бы был текущий ремонт, этого бы не случилось», — уверена женщина. В мойке дома давно никто не пользуется ею. Люди старались избегать нахождения там, так как страшно быть в протекающем помещении. На потолке — трещины, плесень. Стена снаружи дома визуально в плачевном состоянии. Часть кирпичной кладки выпала. На одном из подоконников снаружи третьего этажа даже выросло дерево. URA.RU писало, что в Кургане на улице Красномаячной, 62а экстренно расселяют дом из-за проведения ремонтных работ. Жильцам дали два дня на сбор вещей, после чего здание будет закрыто. После ремонта люди смогут вернуться.