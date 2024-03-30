30 марта 2024
29 марта 2024

Курганцы показали разрушающуюся стену, из-за которой их выселяют. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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У курганского дома обваливается стена в помещении, где мойка
У курганского дома обваливается стена в помещении, где мойка Фото:
новость из сюжета
Срочное расселение дома в Кургане

Жильцы дома по ул. Красномаячная, 62а, говорят, что давно жаловались на стену в мойке, которая рушится. Снаружи кирпичи стены выпали и образовали внизу целую кучу. Об этом журналисту URA.RU, работающему на месте, рассказали сами курганцы.

«Мы в Москву не раз жаловались. Они пробегутся, суету наведут, а действий никаких не производилось. Мы живем без горячей воды. В подвале постоянно бежало отопление, вода. Система зимой была заморожена. Стена разрушается, где мойка. Говорили об этом много лет. Бесполезно», — рассказала URA.RU одна из жительниц.

Она уточнила, что приобрела квартиру в этом доме восемь лет назад. Тогда он был не в таком ужасном состоянии. «Если бы был текущий ремонт, этого бы не случилось», — уверена женщина.

В мойке дома давно никто не пользуется ею. Люди старались избегать нахождения там, так как страшно быть в протекающем помещении. На потолке — трещины, плесень. Стена снаружи дома визуально в плачевном состоянии. Часть кирпичной кладки выпала. На одном из подоконников снаружи третьего этажа даже выросло дерево.

URA.RU писало, что в Кургане на улице Красномаячной, 62а экстренно расселяют дом из-за проведения ремонтных работ. Жильцам дали два дня на сбор вещей, после чего здание будет закрыто. После ремонта люди смогут вернуться.

Дерево выросло на подоконнике третьего этаже разрушающейся стены
Дерево выросло на подоконнике третьего этаже разрушающейся стены
Фото:
Часть окон заколочена
Часть окон заколочена
Фото:

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Жильцы дома по ул. Красномаячная, 62а, говорят, что давно жаловались на стену в мойке, которая рушится. Снаружи кирпичи стены выпали и образовали внизу целую кучу. Об этом журналисту URA.RU, работающему на месте, рассказали сами курганцы. «Мы в Москву не раз жаловались. Они пробегутся, суету наведут, а действий никаких не производилось. Мы живем без горячей воды. В подвале постоянно бежало отопление, вода. Система зимой была заморожена. Стена разрушается, где мойка. Говорили об этом много лет. Бесполезно», — рассказала URA.RU одна из жительниц. Она уточнила, что приобрела квартиру в этом доме восемь лет назад. Тогда он был не в таком ужасном состоянии. «Если бы был текущий ремонт, этого бы не случилось», — уверена женщина. В мойке дома давно никто не пользуется ею. Люди старались избегать нахождения там, так как страшно быть в протекающем помещении. На потолке — трещины, плесень. Стена снаружи дома визуально в плачевном состоянии. Часть кирпичной кладки выпала. На одном из подоконников снаружи третьего этажа даже выросло дерево. URA.RU писало, что в Кургане на улице Красномаячной, 62а экстренно расселяют дом из-за проведения ремонтных работ. Жильцам дали два дня на сбор вещей, после чего здание будет закрыто. После ремонта люди смогут вернуться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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