30 марта 2024
29 марта 2024

В Сургуте мужчина устроил поножовщину в кафе возле мечети

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
В сургутском кафе пьяный мужчина бросился с ножом на другого посетителя из-за ссоры Фото:

Сургутянин в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на мужчину внутри «Халяль-кафе», которое находится возле Соборной мечети. В ходе разборок, нападавший порезал руку своему оппоненту, рассказала URA.RU пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

«Внутри кафе мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в бытовой конфликт с другим посетителем заведения. В ходе ссоры первый мужчина достал нож и порезал второму ладонь», — сказала Абмайкина.

Личность нападавшего мужчины установлена, он находится в отделе полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ.

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Сургутянин в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на мужчину внутри «Халяль-кафе», которое находится возле Соборной мечети. В ходе разборок, нападавший порезал руку своему оппоненту, рассказала URA.RU пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. «Внутри кафе мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в бытовой конфликт с другим посетителем заведения. В ходе ссоры первый мужчина достал нож и порезал второму ладонь», — сказала Абмайкина. Личность нападавшего мужчины установлена, он находится в отделе полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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