В Сургуте мужчина устроил поножовщину в кафе возле мечети

31 марта 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

В сургутском кафе пьяный мужчина бросился с ножом на другого посетителя из-за ссоры Фото: Стас Этвеш © URA.RU Сургутянин в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на мужчину внутри «Халяль-кафе», которое находится возле Соборной мечети. В ходе разборок, нападавший порезал руку своему оппоненту, рассказала URA.RU пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. «Внутри кафе мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в бытовой конфликт с другим посетителем заведения. В ходе ссоры первый мужчина достал нож и порезал второму ладонь», — сказала Абмайкина. Личность нападавшего мужчины установлена, он находится в отделе полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сургутянин в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на мужчину внутри «Халяль-кафе», которое находится возле Соборной мечети. В ходе разборок, нападавший порезал руку своему оппоненту, рассказала URA.RU пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. «Внутри кафе мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в бытовой конфликт с другим посетителем заведения. В ходе ссоры первый мужчина достал нож и порезал второму ладонь», — сказала Абмайкина. Личность нападавшего мужчины установлена, он находится в отделе полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ.