В Сургуте мужчина устроил поножовщину в кафе возле мечети

Сургутянин в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на мужчину внутри «Халяль-кафе», которое находится возле Соборной мечети. В ходе разборок, нападавший порезал руку своему оппоненту, рассказала URA.RU пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.
«Внутри кафе мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в бытовой конфликт с другим посетителем заведения. В ходе ссоры первый мужчина достал нож и порезал второму ладонь», — сказала Абмайкина.
Личность нападавшего мужчины установлена, он находится в отделе полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!