РФ нужно собрать доказательства о злодеяниях киевского режима, чтобы предотвратить искажение фактических обстоятельств. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
«Нам необходимо собрать все документальные доказательства злодеяний неонацистов, их кураторов, пособников и идейных вдохновителей, чтобы не дать никому исказить обстоятельства, имевшие место в реальности», — заявил Краснов в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в
Краснов подчеркнул, что РФ предоставит всю информацию для мирового сообщества, установив правовые обстоятельства. Он убежден, что это скоро произойдет.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена добиваться наказания всех, кто стоит за преступлениями украинских властей, передает деловое издание «Взгляд». Глава службы безопасности Украины Василий Малюк намекнул на причастность Украины к резонансным убийствам в РФ. Российский президент Владимир Путин назвал удары Украины по Белгороду военным преступлением, передает «Национальная служба новостей».
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