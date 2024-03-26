Глава СБУ Малюк намекнул на причастность Украины к резонансным убийствам в РФ

26 марта 2024 в 06:12 Размер текста - 17 +

Глава СБУ Малюк рассказал, что на Украине был арестовано 23 священника Фото: Официальный сайт президента Украины За убийствами бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы и военкора Владлена Татарского, а также за покушением на писателя Захара Прилепина и подрывом Крымского моста стоит Киев. Такой намек сделал глава службы безопасности Украины Василий Малюк. «Никаким образом официально мы не будем признавать этого, но, вместе с тем, я вам расскажу отдельные детали. … После этой операции топовые руководители западных спецслужб сказали: вы лучшие, мы снимаем шляпы», — ответил Малюк на вопросы о резонансных убийствах и покушении в РФ, передает газета «Известия». Также он сообщил, что на Украине были арестованы 23 священника. Им вменяют такие преступления, как разжигание межрелигиозной розни и государственная измена. В общей сложности объявлено 37 подозрений и открыто более 80 уголовных дел. Тело Кивы обнаружили в начале декабря 2023 года в Подмосковье. Было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, который скончался на месте. Позднее украинские СМИ сообщили, что смерть Кивы — «спланированная акция СБУ». Убийство Татарского в центре Санкт — Петербурга сочли терактом, в его организации признали виновной Дарью Трепову (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом), которую приговорили к 27 годам колонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За убийствами бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы и военкора Владлена Татарского, а также за покушением на писателя Захара Прилепина и подрывом Крымского моста стоит Киев. Такой намек сделал глава службы безопасности Украины Василий Малюк. «Никаким образом официально мы не будем признавать этого, но, вместе с тем, я вам расскажу отдельные детали. … После этой операции топовые руководители западных спецслужб сказали: вы лучшие, мы снимаем шляпы», — ответил Малюк на вопросы о резонансных убийствах и покушении в РФ, передает газета «Известия». Также он сообщил, что на Украине были арестованы 23 священника. Им вменяют такие преступления, как разжигание межрелигиозной розни и государственная измена. В общей сложности объявлено 37 подозрений и открыто более 80 уголовных дел. Тело Кивы обнаружили в начале декабря 2023 года в Подмосковье. Было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, который скончался на месте. Позднее украинские СМИ сообщили, что смерть Кивы — «спланированная акция СБУ». Убийство Татарского в центре Санкт — Петербурга сочли терактом, в его организации признали виновной Дарью Трепову (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом), которую приговорили к 27 годам колонии.