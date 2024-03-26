Глава СБУ Малюк намекнул на причастность Украины к резонансным убийствам в РФ

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Зеленский и компания. stock, сбу,  stock, малюк василий
Глава СБУ Малюк рассказал, что на Украине был арестовано 23 священника Фото:

За убийствами бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы и военкора Владлена Татарского, а также за покушением на писателя Захара Прилепина и подрывом Крымского моста стоит Киев. Такой намек сделал глава службы безопасности Украины Василий Малюк.

«Никаким образом официально мы не будем признавать этого, но, вместе с тем, я вам расскажу отдельные детали. … После этой операции топовые руководители западных спецслужб сказали: вы лучшие, мы снимаем шляпы», — ответил Малюк на вопросы о резонансных убийствах и покушении в РФ, передает газета «Известия».

Также он сообщил, что на Украине были арестованы 23 священника. Им вменяют такие преступления, как разжигание межрелигиозной розни и государственная измена. В общей сложности объявлено 37 подозрений и открыто более 80 уголовных дел.

Тело Кивы обнаружили в начале декабря 2023 года в Подмосковье. Было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, который скончался на месте. Позднее украинские СМИ сообщили, что смерть Кивы — «спланированная акция СБУ». Убийство Татарского в центре Санкт — Петербурга сочли терактом, в его организации признали виновной Дарью Трепову (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом), которую приговорили к 27 годам колонии.

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За убийствами бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы и военкора Владлена Татарского, а также за покушением на писателя Захара Прилепина и подрывом Крымского моста стоит Киев. Такой намек сделал глава службы безопасности Украины Василий Малюк. «Никаким образом официально мы не будем признавать этого, но, вместе с тем, я вам расскажу отдельные детали. … После этой операции топовые руководители западных спецслужб сказали: вы лучшие, мы снимаем шляпы», — ответил Малюк на вопросы о резонансных убийствах и покушении в РФ, передает газета «Известия». Также он сообщил, что на Украине были арестованы 23 священника. Им вменяют такие преступления, как разжигание межрелигиозной розни и государственная измена. В общей сложности объявлено 37 подозрений и открыто более 80 уголовных дел. Тело Кивы обнаружили в начале декабря 2023 года в Подмосковье. Было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, который скончался на месте. Позднее украинские СМИ сообщили, что смерть Кивы — «спланированная акция СБУ». Убийство Татарского в центре Санкт — Петербурга сочли терактом, в его организации признали виновной Дарью Трепову (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом), которую приговорили к 27 годам колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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