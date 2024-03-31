Скончалась тренер олимпийских чемпионов-фигуристов Наталья Дубинская

Скончалась заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Наталья Дубинская. Ей было 74 года. О смерти Дубинской рассказал ее сын Денис Самохин. Он сообщил, что его мать несколько лет неизлечимо болела — у нее был боковой амиотрофический склероз.
«Четыре года она боролась со страшной неизлечимой болезнью БАС (Боковой амиотрофический склероз), которая забрала у нее все. Силу энергию, любимую работу, возможность двигаться и дышать… Она так и не смогла принять себя в этой болезни, что съедало ее еще сильнее. Спи спокойно, мамуль… ты как никто это заслужила. Царствия Небесного», — написал Самохин, его слова передает издание
Дубинская была тренером многих известных спортсменов в стране и в мире. Среди них фигуристы Ирина Лобачева, Илья Авербух, Никита Кацалапов и многие, многие другие.
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