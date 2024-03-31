Скончалась тренер олимпийских чемпионов-фигуристов Наталья Дубинская

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, вера, свеча памяти, скорбь, свеча скорби, память, свеча в ладони
Скончалась тренер по фигурному катанию Наталья Дубинская Фото:

Скончалась заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Наталья Дубинская. Ей было 74 года. О смерти Дубинской рассказал ее сын Денис Самохин. Он сообщил, что его мать несколько лет неизлечимо болела — у нее был боковой амиотрофический склероз.

«Четыре года она боролась со страшной неизлечимой болезнью БАС (Боковой амиотрофический склероз), которая забрала у нее все. Силу энергию, любимую работу, возможность двигаться и дышать… Она так и не смогла принять себя в этой болезни, что съедало ее еще сильнее. Спи спокойно, мамуль… ты как никто это заслужила. Царствия Небесного», — написал Самохин, его слова передает издание Sport 24.

Дубинская была тренером многих известных спортсменов в стране и в мире. Среди них фигуристы Ирина Лобачева, Илья Авербух, Никита Кацалапов и многие, многие другие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скончалась заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Наталья Дубинская. Ей было 74 года. О смерти Дубинской рассказал ее сын Денис Самохин. Он сообщил, что его мать несколько лет неизлечимо болела — у нее был боковой амиотрофический склероз. «Четыре года она боролась со страшной неизлечимой болезнью БАС (Боковой амиотрофический склероз), которая забрала у нее все. Силу энергию, любимую работу, возможность двигаться и дышать… Она так и не смогла принять себя в этой болезни, что съедало ее еще сильнее. Спи спокойно, мамуль… ты как никто это заслужила. Царствия Небесного», — написал Самохин, его слова передает издание Sport 24. Дубинская была тренером многих известных спортсменов в стране и в мире. Среди них фигуристы Ирина Лобачева, Илья Авербух, Никита Кацалапов и многие, многие другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...