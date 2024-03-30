30 марта 2024
29 марта 2024

Умер курганский ветеран ВОВ, воевавший с фашистскими подводными лодками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветеран Федор Постников жил в Шадринске Фото:

В Шадринске умер ветеран Великой Отечественной войны Федор Постников. В военные годы он стал «морским охотником» за фашистскими подводными лодками, сообщил депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров.

«Ушел в мир иной ветеран Великой Отечественной думы Федор Иванович Постников. В 1943 году он вместе с другими добровольцами отправился в школу мотористов, откуда в мае 1944 года попал в седьмой Петрозаводский дивизион на торпедный катер, став охотником за фашистскими подводными лодками», — сообщил Бухаров в своем telegram-канале.

После демобилизации Федор Постников вернулся в Шадринск. Там он всю свою трудовую деятельность проработал на ШААЗе.

Фото депутата Александра Бухарова и ветерана ВОВ Федора Постникова, сделанное в 2019 году
Фото депутата Александра Бухарова и ветерана ВОВ Федора Постникова, сделанное в 2019 году

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В Шадринске умер ветеран Великой Отечественной войны Федор Постников. В военные годы он стал «морским охотником» за фашистскими подводными лодками, сообщил депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров. «Ушел в мир иной ветеран Великой Отечественной думы Федор Иванович Постников. В 1943 году он вместе с другими добровольцами отправился в школу мотористов, откуда в мае 1944 года попал в седьмой Петрозаводский дивизион на торпедный катер, став охотником за фашистскими подводными лодками», — сообщил Бухаров в своем telegram-канале. После демобилизации Федор Постников вернулся в Шадринск. Там он всю свою трудовую деятельность проработал на ШААЗе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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