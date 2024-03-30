В Шадринске умер ветеран Великой Отечественной войны Федор Постников. В военные годы он стал «морским охотником» за фашистскими подводными лодками, сообщил депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров.
«Ушел в мир иной ветеран Великой Отечественной думы Федор Иванович Постников. В 1943 году он вместе с другими добровольцами отправился в школу мотористов, откуда в мае 1944 года попал в седьмой Петрозаводский дивизион на торпедный катер, став охотником за фашистскими подводными лодками», — сообщил Бухаров в своем telegram-канале.
После демобилизации Федор Постников вернулся в Шадринск. Там он всю свою трудовую деятельность проработал на ШААЗе.
Фото депутата Александра Бухарова и ветерана ВОВ Федора Постникова, сделанное в 2019 году
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
В Шадринске умер ветеран Великой Отечественной войны Федор Постников. В военные годы он стал «морским охотником» за фашистскими подводными лодками, сообщил депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров. «Ушел в мир иной ветеран Великой Отечественной думы Федор Иванович Постников. В 1943 году он вместе с другими добровольцами отправился в школу мотористов, откуда в мае 1944 года попал в седьмой Петрозаводский дивизион на торпедный катер, став охотником за фашистскими подводными лодками», — сообщил Бухаров в своем telegram-канале. После демобилизации Федор Постников вернулся в Шадринск. Там он всю свою трудовую деятельность проработал на ШААЗе.