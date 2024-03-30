Умер курганский ветеран ВОВ, воевавший с фашистскими подводными лодками. Фото

31 марта 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Ветеран Федор Постников жил в Шадринске Фото: Илья Московец © URA.RU В Шадринске умер ветеран Великой Отечественной войны Федор Постников. В военные годы он стал «морским охотником» за фашистскими подводными лодками, сообщил депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров. «Ушел в мир иной ветеран Великой Отечественной думы Федор Иванович Постников. В 1943 году он вместе с другими добровольцами отправился в школу мотористов, откуда в мае 1944 года попал в седьмой Петрозаводский дивизион на торпедный катер, став охотником за фашистскими подводными лодками», — сообщил Бухаров в своем telegram-канале. После демобилизации Федор Постников вернулся в Шадринск. Там он всю свою трудовую деятельность проработал на ШААЗе. Фото депутата Александра Бухарова и ветерана ВОВ Федора Постникова, сделанное в 2019 году Депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров, Telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шадринске умер ветеран Великой Отечественной войны Федор Постников. В военные годы он стал «морским охотником» за фашистскими подводными лодками, сообщил депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров. «Ушел в мир иной ветеран Великой Отечественной думы Федор Иванович Постников. В 1943 году он вместе с другими добровольцами отправился в школу мотористов, откуда в мае 1944 года попал в седьмой Петрозаводский дивизион на торпедный катер, став охотником за фашистскими подводными лодками», — сообщил Бухаров в своем telegram-канале. После демобилизации Федор Постников вернулся в Шадринск. Там он всю свою трудовую деятельность проработал на ШААЗе.