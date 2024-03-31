Почему католическая Пасха отмечается не одновременно с православной

Католики отмечают праздник Пасхи

31 марта 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Многие католики в 2024 году отмечают Пасху 31 марта Фото: Илья Московец © URA.RU В 2024 году католическое сообщество будет отмечать Пасху 31 марта, в то время как Русская православная церковь и некоторые другие православные церкви будут праздновать этот важный христианский праздник 5 мая. URA.RU рассказывает, почему католическая Пасха отмечается не одновременно с православной. Как рассчитывается дата Пасхи Различие в датах связано с использованием разных календарей: григорианского календаря в католицизме и юлианского календаря в указанных православных церквях, объясняет MK.RU. Отмечается, что обе христианские традиции определяют дату Пасхи как первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием. Весеннее равноденствие астрономически приходится на 20 марта, но для расчетов даты Пасхи принято использовать 21 марта. Однако западная традиция придерживается этой даты по григорианскому календарю, а восточная — по юлианскому, что соответствует 3 апреля по григорианскому календарю. Использование различных календарей Несмотря на распространенное деление на «старый» и «новый» стиль, существуют поместные церкви, которые следуют новоюлианскому календарю. Этот календарь, разработанный профессором математики и небесной механики Белградского университета Милутином Миланковичем, на протяжении ближайших веков будет совпадать с григорианским. Интересным фактом является то, что в 2025 году христиане как западной, так и восточной традиции будут отмечать Пасху в один и тот же день — 20 апреля. Отличия в праздновании Пасхи Отличия между католической и православной Пасхой не ограничиваются только календарными датами. Католический пост перед Пасхой длится 26 дней, а строгими днями поста считаются Пепельная среда, Страстная пятница и Великая суббота. Кроме того, в католической традиции приняты такие пасхальные символы, как шоколадные яйца и пасхальный кролик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году католическое сообщество будет отмечать Пасху 31 марта, в то время как Русская православная церковь и некоторые другие православные церкви будут праздновать этот важный христианский праздник 5 мая. URA.RU рассказывает, почему католическая Пасха отмечается не одновременно с православной. Различие в датах связано с использованием разных календарей: григорианского календаря в католицизме и юлианского календаря в указанных православных церквях, объясняет MK.RU. Отмечается, что обе христианские традиции определяют дату Пасхи как первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием. Весеннее равноденствие астрономически приходится на 20 марта, но для расчетов даты Пасхи принято использовать 21 марта. Однако западная традиция придерживается этой даты по григорианскому календарю, а восточная — по юлианскому, что соответствует 3 апреля по григорианскому календарю. Несмотря на распространенное деление на «старый» и «новый» стиль, существуют поместные церкви, которые следуют новоюлианскому календарю. Этот календарь, разработанный профессором математики и небесной механики Белградского университета Милутином Миланковичем, на протяжении ближайших веков будет совпадать с григорианским. Интересным фактом является то, что в 2025 году христиане как западной, так и восточной традиции будут отмечать Пасху в один и тот же день — 20 апреля. Отличия между католической и православной Пасхой не ограничиваются только календарными датами. Католический пост перед Пасхой длится 26 дней, а строгими днями поста считаются Пепельная среда, Страстная пятница и Великая суббота. Кроме того, в католической традиции приняты такие пасхальные символы, как шоколадные яйца и пасхальный кролик.