Как покрасить яйца на пасху без химии: рецепты для всех цветов

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31 марта 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Существует несколько способов покрасить пасхальные яйца без химии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Распространенный выбор для окрашивания яиц — красный цвет скорлупы, но существует много других оттенков и способов, чтобы украсить пасхальные яйца. URA.RU представляет различные варианты, начиная от простых и до самых необычных. Луковая шелуха Раньше яйца окрашивали натуральными продуктами, такими как свекла, крапива, березовые листья. Популярным способом было окрашивание яиц луковой шелухой: цвет скорлупы варьировался от светло-коричневого до красно-коричневого. Эмалированную посуду лучше не использовать. Для окрашивания яиц луковой шелухой потребуется примерно 10—12 больших луковиц на стандартный лоток из 10 яиц. Начните с того, что положите луковую шелуху в кастрюлю и залейте ее водой. Дайте шелухе настояться около получаса, чтобы пигмент выделился. Для более насыщенного оттенка вы можете протереть яйца уксусом (9%) перед варкой или добавить 2—3 столовые ложки уксуса в кастрюлю. Поставьте кастрюлю на плиту, нагрейте на среднем огне и доведите до кипения луковую шелуху (без яиц) на протяжении 40 минут. Далее можно либо оставить шелуху в воде, либо убрать ее. Если оставить шелуху, цвет скорлупы будет более насыщенным, но скорлупа может окраситься неравномерно в местах контакта с шелухой. Добавьте сырые яйца в кипящую воду с шелухой и варите их около 10—12 минут. Окончательный цвет скорлупы будет зависеть от времени и интенсивности выделения пигмента из шелухи. В результате вы получите красиво окрашенные яйца, пригодные для праздничного стола или декорации. Каркаде Яйца крашеные с пигментом каркаде получают яркие сиреневые и синие оттенки. Удобнее красить скорлупу, замачивая яйца прямо в заваренном чае каркаде, чтобы получить желаемый цвет. Для окрашивания яиц следуйте этому методу: начните с того, что залейте каркаде кипятком в соотношении примерно 70 грамм на 1 литр воды и добавьте уксус. Дайте отвару настояться в течение 15—20 минут. Чтобы получить однородный цвет яиц, процедите отвар, а если вы хотите создать узоры на скорлупе, оставьте его нетронутым. Поместите сваренные яйца в отвар. Дайте им пропитаться окраской минимум один-два часа. Для более яркого и синего оттенка яиц необходимо удерживать их в настое каркаде дольше. Куркума Сначала залейте молотую куркуму водой, придерживаясь пропорции две столовые ложки на литр воды. При желании получить ярко-желтый цвет скорлупы можно увеличить количество куркумы. Варите смесь на слабом огне в течение 20 минут. После этого дайте отвару остыть и добавьте уксус — одну-две столовые ложки на кастрюлю (это необязательно, но при этом цвет яиц станет более насыщенным). Погружайте сваренные яйца в настойку с куркумой и оставьте на пару часов. Также можно сварить сырые яйца в этом отваре для разнообразия. Куркума придает яйцам ярко-желтый цвет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Краснокочанная капуста Нашинковать капусту крупными кусками (так она лучше выделит сок) и залить водой. Чем больше капусты, тем ярче будет цвет скорлупы. Варите капусту около 30 минут после закипания. После этого остудите отвар до комнатной температуры, не вынимая капусту, а затем процедите отвар, чтобы удалить лишние кусочки овоща. Добавьте одну-две столовые ложки уксуса, тщательно размешав. Таким образом, ваш натуральный краситель готов к использованию. Поместите сваренные яйца в полученную жидкость на минимум 20 минут, либо на несколько часов в зависимости от желаемого оттенка. Свекла Для окрашивания яиц свеклой сперва выжмите сок из свеклы, используя соковыжималку или терку с последующим отжимом через марлю. Учтите, что вам нужно получить достаточное количество сока для погружения яиц. Добавьте столовую ложку уксуса (9%) в сок свеклы. Поместите сваренные, но еще горячие яйца в приготовленный раствор и оставьте их там минимум 10 минут. Чем дольше они находятся в растворе, тем интенсивнее будет окраска. Помните, что результат может сильно зависеть от исходного цвета скорлупы яйца. Драпанки Для создания яйца-драпанки сначала отварите яйца, после чего покрасьте их с использованием натурального красителя, например, луковой шелухи. Затем, аккуратно с помощью иглы или шила, вырежьте нужный узор или орнамент на уже окрашенной скорлупе яйца. При этом важно быть осторожным, чтобы не повредить само яйцо. Учтите, что работать острым инструментом легче на белой скорлупе, чем на бежевой. Натуральные красители для пасхальных яиц паблик „Цель — ‚Ноль отходов‘, vk.com сообщество «ВКонтакте» «Цель — „Ноль отходов“ Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Распространенный выбор для окрашивания яиц — красный цвет скорлупы, но существует много других оттенков и способов, чтобы украсить пасхальные яйца. URA.RU представляет различные варианты, начиная от простых и до самых необычных. Раньше яйца окрашивали натуральными продуктами, такими как свекла, крапива, березовые листья. Популярным способом было окрашивание яиц луковой шелухой: цвет скорлупы варьировался от светло-коричневого до красно-коричневого. Эмалированную посуду лучше не использовать. Для окрашивания яиц луковой шелухой потребуется примерно 10—12 больших луковиц на стандартный лоток из 10 яиц. Начните с того, что положите луковую шелуху в кастрюлю и залейте ее водой. Дайте шелухе настояться около получаса, чтобы пигмент выделился. Для более насыщенного оттенка вы можете протереть яйца уксусом (9%) перед варкой или добавить 2—3 столовые ложки уксуса в кастрюлю. Поставьте кастрюлю на плиту, нагрейте на среднем огне и доведите до кипения луковую шелуху (без яиц) на протяжении 40 минут. Далее можно либо оставить шелуху в воде, либо убрать ее. Если оставить шелуху, цвет скорлупы будет более насыщенным, но скорлупа может окраситься неравномерно в местах контакта с шелухой. Добавьте сырые яйца в кипящую воду с шелухой и варите их около 10—12 минут. Окончательный цвет скорлупы будет зависеть от времени и интенсивности выделения пигмента из шелухи. В результате вы получите красиво окрашенные яйца, пригодные для праздничного стола или декорации. Яйца крашеные с пигментом каркаде получают яркие сиреневые и синие оттенки. Удобнее красить скорлупу, замачивая яйца прямо в заваренном чае каркаде, чтобы получить желаемый цвет. Для окрашивания яиц следуйте этому методу: начните с того, что залейте каркаде кипятком в соотношении примерно 70 грамм на 1 литр воды и добавьте уксус. Дайте отвару настояться в течение 15—20 минут. Чтобы получить однородный цвет яиц, процедите отвар, а если вы хотите создать узоры на скорлупе, оставьте его нетронутым. Поместите сваренные яйца в отвар. Дайте им пропитаться окраской минимум один-два часа. Для более яркого и синего оттенка яиц необходимо удерживать их в настое каркаде дольше. Сначала залейте молотую куркуму водой, придерживаясь пропорции две столовые ложки на литр воды. При желании получить ярко-желтый цвет скорлупы можно увеличить количество куркумы. Варите смесь на слабом огне в течение 20 минут. После этого дайте отвару остыть и добавьте уксус — одну-две столовые ложки на кастрюлю (это необязательно, но при этом цвет яиц станет более насыщенным). Погружайте сваренные яйца в настойку с куркумой и оставьте на пару часов. Также можно сварить сырые яйца в этом отваре для разнообразия. Нашинковать капусту крупными кусками (так она лучше выделит сок) и залить водой. Чем больше капусты, тем ярче будет цвет скорлупы. Варите капусту около 30 минут после закипания. После этого остудите отвар до комнатной температуры, не вынимая капусту, а затем процедите отвар, чтобы удалить лишние кусочки овоща. Добавьте одну-две столовые ложки уксуса, тщательно размешав. Таким образом, ваш натуральный краситель готов к использованию. Поместите сваренные яйца в полученную жидкость на минимум 20 минут, либо на несколько часов в зависимости от желаемого оттенка. Для окрашивания яиц свеклой сперва выжмите сок из свеклы, используя соковыжималку или терку с последующим отжимом через марлю. Учтите, что вам нужно получить достаточное количество сока для погружения яиц. Добавьте столовую ложку уксуса (9%) в сок свеклы. Поместите сваренные, но еще горячие яйца в приготовленный раствор и оставьте их там минимум 10 минут. Чем дольше они находятся в растворе, тем интенсивнее будет окраска. Помните, что результат может сильно зависеть от исходного цвета скорлупы яйца. Для создания яйца-драпанки сначала отварите яйца, после чего покрасьте их с использованием натурального красителя, например, луковой шелухи. Затем, аккуратно с помощью иглы или шила, вырежьте нужный узор или орнамент на уже окрашенной скорлупе яйца. При этом важно быть осторожным, чтобы не повредить само яйцо. Учтите, что работать острым инструментом легче на белой скорлупе, чем на бежевой.