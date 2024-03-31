ВСУ были поражены большому количеству российской техники на отдельном участке фронта. В наступлении на авдеевском направлении было задействовано 36 танков и 12 боевых машин пехоты.
«Массированное наступление ВС РФ. Россияне использовали рекордное количество техники: 36 танков, 12 БМП», — сообщает украинский telegram-канал «Украина Online». Там отметили, что наступательная операция происходила у села Тоненькое на авдеевском направлении.
Известно, что российские войска вытеснили ВСУ из села Тоненькое, а также захватили железнодорожную станцию Алебастровая в Донбассе. Затем бойцы ВС РФ улучшили положение по всему переднему краю возле Авдеевки, передает «Общественное телевидение России».
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