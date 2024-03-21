Российские войска выбили ВСУ из села на авдеевском направлении

ВС РФ освободили село Тоненькое от ВСУ на авдеевском направлении
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Солдаты, армия. Челябинск., автомат, калашников, армия, оружие, жд, ак, солдат
Российским войскам удалось занять ж/д станцию Алебастровая Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска выбили ВСУ из села Тоненькое на авдеевском направлении (Донецкая народная республика). Также Минобороны РФ сообщает о взятии под контроль железнодорожной станции Алебастровая в Донбассе.

«На Авдеевском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Тоненькое», — говорится в telegram-канале Минобороны. Также в результате наступательных действий удалось занять более выгодные рубежи и овладеть железнодорожной станцией Алебастровая в ДНР.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ выбили из ВСУ из центра Новомихайловки. Населенный пункт находится под Угледаром. Также ВКС России уничтожили штаб ВСУ и место временной дислокации иностранных наемников на Украине.

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Российские войска выбили ВСУ из села Тоненькое на авдеевском направлении (Донецкая народная республика). Также Минобороны РФ сообщает о взятии под контроль железнодорожной станции Алебастровая в Донбассе. «На Авдеевском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Тоненькое», — говорится в telegram-канале Минобороны. Также в результате наступательных действий удалось занять более выгодные рубежи и овладеть железнодорожной станцией Алебастровая в ДНР. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ выбили из ВСУ из центра Новомихайловки. Населенный пункт находится под Угледаром. Также ВКС России уничтожили штаб ВСУ и место временной дислокации иностранных наемников на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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