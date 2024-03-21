Российские войска выбили ВСУ из села на авдеевском направлении

ВС РФ освободили село Тоненькое от ВСУ на авдеевском направлении

21 марта 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Российским войскам удалось занять ж/д станцию Алебастровая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска выбили ВСУ из села Тоненькое на авдеевском направлении (Донецкая народная республика). Также Минобороны РФ сообщает о взятии под контроль железнодорожной станции Алебастровая в Донбассе. «На Авдеевском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Тоненькое», — говорится в telegram-канале Минобороны . Также в результате наступательных действий удалось занять более выгодные рубежи и овладеть железнодорожной станцией Алебастровая в ДНР. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ выбили из ВСУ из центра Новомихайловки. Населенный пункт находится под Угледаром. Также ВКС России уничтожили штаб ВСУ и место временной дислокации иностранных наемников на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска выбили ВСУ из села Тоненькое на авдеевском направлении (Донецкая народная республика). Также Минобороны РФ сообщает о взятии под контроль железнодорожной станции Алебастровая в Донбассе. «На Авдеевском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Тоненькое», — говорится в telegram-канале Минобороны. Также в результате наступательных действий удалось занять более выгодные рубежи и овладеть железнодорожной станцией Алебастровая в ДНР. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ выбили из ВСУ из центра Новомихайловки. Населенный пункт находится под Угледаром. Также ВКС России уничтожили штаб ВСУ и место временной дислокации иностранных наемников на Украине.