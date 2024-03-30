Пьяный курганец во время погони протащил полицейского за автомобилем

31 марта 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Курганец пытался скрыться от сотрудников ДПС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шатровском округе Курганской области пьяный мужчина во время погони несколько метров тащил полицейского за автомобилем. Сотрудники полиции хотели проверить документы у водителя, но тот увеличил скорость и попытался скрыться, сообщили в пресс-службе регионального МВД России. «В селе Мехонское сотрудники ДПС заметили автомобиль и приняли решение остановить транспортное средство, чтобы проверить документы у водителя. Нарушитель проигнорировал требования, увеличил скорость. После этого злоумышленник ударил полицейского дверью автомобиля и протащил за транспортным средством несколько метров. Инспектор вытащил ключи зажигания и пресек попытку скрыться», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сотрудники полиции установили, что за рулем автомобиля был ранее судимый местный житель 1983 года рождения. Он был в состоянии опьянения, а категория его водительских прав не позволяла управлять машиной. Жителя Шатровского округа привлекли к административной ответственности. Ему может грозить уголовная ответственность за умышленное причинение вреда здоровью сотруднику полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шатровском округе Курганской области пьяный мужчина во время погони несколько метров тащил полицейского за автомобилем. Сотрудники полиции хотели проверить документы у водителя, но тот увеличил скорость и попытался скрыться, сообщили в пресс-службе регионального МВД России. «В селе Мехонское сотрудники ДПС заметили автомобиль и приняли решение остановить транспортное средство, чтобы проверить документы у водителя. Нарушитель проигнорировал требования, увеличил скорость. После этого злоумышленник ударил полицейского дверью автомобиля и протащил за транспортным средством несколько метров. Инспектор вытащил ключи зажигания и пресек попытку скрыться», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сотрудники полиции установили, что за рулем автомобиля был ранее судимый местный житель 1983 года рождения. Он был в состоянии опьянения, а категория его водительских прав не позволяла управлять машиной. Жителя Шатровского округа привлекли к административной ответственности. Ему может грозить уголовная ответственность за умышленное причинение вреда здоровью сотруднику полиции.