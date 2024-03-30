30 марта 2024

Пьяный курганец во время погони протащил полицейского за автомобилем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение школьных автобусов и машин скорой помощи. Курган, патруль дпс, полиция, дпс, рейд полиции
Курганец пытался скрыться от сотрудников ДПС Фото:

В Шатровском округе Курганской области пьяный мужчина во время погони несколько метров тащил полицейского за автомобилем. Сотрудники полиции хотели проверить документы у водителя, но тот увеличил скорость и попытался скрыться, сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

«В селе Мехонское сотрудники ДПС заметили автомобиль и приняли решение остановить транспортное средство, чтобы проверить документы у водителя. Нарушитель проигнорировал требования, увеличил скорость. После этого злоумышленник ударил полицейского дверью автомобиля и протащил за транспортным средством несколько метров. Инспектор вытащил ключи зажигания и пресек попытку скрыться», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Сотрудники полиции установили, что за рулем автомобиля был ранее судимый местный житель 1983 года рождения. Он был в состоянии опьянения, а категория его водительских прав не позволяла управлять машиной. Жителя Шатровского округа привлекли к административной ответственности. Ему может грозить уголовная ответственность за умышленное причинение вреда здоровью сотруднику полиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шатровском округе Курганской области пьяный мужчина во время погони несколько метров тащил полицейского за автомобилем. Сотрудники полиции хотели проверить документы у водителя, но тот увеличил скорость и попытался скрыться, сообщили в пресс-службе регионального МВД России. «В селе Мехонское сотрудники ДПС заметили автомобиль и приняли решение остановить транспортное средство, чтобы проверить документы у водителя. Нарушитель проигнорировал требования, увеличил скорость. После этого злоумышленник ударил полицейского дверью автомобиля и протащил за транспортным средством несколько метров. Инспектор вытащил ключи зажигания и пресек попытку скрыться», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сотрудники полиции установили, что за рулем автомобиля был ранее судимый местный житель 1983 года рождения. Он был в состоянии опьянения, а категория его водительских прав не позволяла управлять машиной. Жителя Шатровского округа привлекли к административной ответственности. Ему может грозить уголовная ответственность за умышленное причинение вреда здоровью сотруднику полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...