NYT раскрыл подробности смерти российского летчика-дезертира

NYT: убийцы перебежчика Кузьминова выстрелили в него шесть раз

31 марта 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Нападавшие переехали тело Максима Кузьминова, скрываясь с места преступления, пишет NYT Фото: Vladyslav Musiienko/AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Газета New York Times опубликовала детальную информацию о гибели российского летчика-дезертира Максима Кузьминова. По данным издания, причастные к его смерти выстрелили в него шесть раз, а затем скрылись на автомобиле, переехав его тело. «Двое нападавших вышли из машины, окликнули его и открыли огонь», — говорится в материале. Там добавили, что все пули попали в его торс. Несмотря на полученные ранения, он смог пробежать небольшое расстояние, прежде чем упал. После этого преступники вернулись в автомобиль и сбежали, наехав на тело погибшего. На месте происшествия были найдены гильзы от 9-миллиметровых патронов от пистолета Макарова. Представитель Гражданской гвардии сообщил, что Кузьминов вел активный образ жизни в Испании, посещая бары. Два убийцы в капюшонах, запечатленные камерой наблюдения, которая установлена на парковке жилого комплекса Кузьминова, действовали профессионально и быстро исчезли после выполнения задания, утверждает источник в полиции, на которого ссылаются в статье. Российский летчик угнал вертолет и перебрался на Украину во взаимодействии с украинской разведкой. Кузьминов на пресс-конференции на Украине заявил, что он был подписан на паблики украинской разведки в Telegram и начал переписку с ними. Сообщается, что в день угона вертолета с ним были два члена экипажа, которые покинули вертолет и, возможно, были ликвидированы. После совершения операции Кузьминов переехал в Испанию. Власти этой страны знали о прибытии летчика на территорию государства, передает Pravda.Ru . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Газета New York Times опубликовала детальную информацию о гибели российского летчика-дезертира Максима Кузьминова. По данным издания, причастные к его смерти выстрелили в него шесть раз, а затем скрылись на автомобиле, переехав его тело. «Двое нападавших вышли из машины, окликнули его и открыли огонь», — говорится в материале. Там добавили, что все пули попали в его торс. Несмотря на полученные ранения, он смог пробежать небольшое расстояние, прежде чем упал. После этого преступники вернулись в автомобиль и сбежали, наехав на тело погибшего. На месте происшествия были найдены гильзы от 9-миллиметровых патронов от пистолета Макарова. Представитель Гражданской гвардии сообщил, что Кузьминов вел активный образ жизни в Испании, посещая бары. Два убийцы в капюшонах, запечатленные камерой наблюдения, которая установлена на парковке жилого комплекса Кузьминова, действовали профессионально и быстро исчезли после выполнения задания, утверждает источник в полиции, на которого ссылаются в статье. Российский летчик угнал вертолет и перебрался на Украину во взаимодействии с украинской разведкой. Кузьминов на пресс-конференции на Украине заявил, что он был подписан на паблики украинской разведки в Telegram и начал переписку с ними. Сообщается, что в день угона вертолета с ним были два члена экипажа, которые покинули вертолет и, возможно, были ликвидированы. После совершения операции Кузьминов переехал в Испанию. Власти этой страны знали о прибытии летчика на территорию государства, передает Pravda.Ru.