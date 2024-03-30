30 марта 2024

Прилет самолета Utair из Сургута в Тюмень задерживается на 2 часа. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютейр, ютэйр
Авиарейс Utair из Сургута в Тюмень перенесли почти на два часа Фото:

В тюменском аэропорту Рощино почти на два часа задерживается прилет рейса авиакомпании Utair из Сургута. Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта.

«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Сургут — Тюмень задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 31 марта 2024 года в 20:35, однако оно было перенесено на 22:20 31 марта 2024 года», — следует из онлайн-табло.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна в аэропорт отправления, уточнив, что задержка может быть продлена дополнительно.

Задержка прилета самолета Utair
Задержка прилета самолета Utair

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В тюменском аэропорту Рощино почти на два часа задерживается прилет рейса авиакомпании Utair из Сургута. Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Сургут — Тюмень задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 31 марта 2024 года в 20:35, однако оно было перенесено на 22:20 31 марта 2024 года», — следует из онлайн-табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна в аэропорт отправления, уточнив, что задержка может быть продлена дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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