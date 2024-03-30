Прилет самолета Utair из Сургута в Тюмень задерживается на 2 часа. Скрин

31 марта 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

Авиарейс Utair из Сургута в Тюмень перенесли почти на два часа Фото: Александр Мамаев © URA.RU В тюменском аэропорту Рощино почти на два часа задерживается прилет рейса авиакомпании Utair из Сургута. Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Сургут — Тюмень задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 31 марта 2024 года в 20:35, однако оно было перенесено на 22:20 31 марта 2024 года», — следует из онлайн-табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна в аэропорт отправления, уточнив, что задержка может быть продлена дополнительно. Задержка прилета самолета Utair Скрин: онлайн-табло аэропорта Рощино Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В тюменском аэропорту Рощино почти на два часа задерживается прилет рейса авиакомпании Utair из Сургута. Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Сургут — Тюмень задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 31 марта 2024 года в 20:35, однако оно было перенесено на 22:20 31 марта 2024 года», — следует из онлайн-табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна в аэропорт отправления, уточнив, что задержка может быть продлена дополнительно.