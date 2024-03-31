На Украине пришли в бешенство из-за живущих на Западе детей мэра Киева

Дети Кличко отдыхают и учатся в США, в то время как он занят проблемами в Киеве

31 марта 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

Дети Виталия Кличко отдыхают и учатся в США Фото: Официальный портал Киева Дети мэра Киева Виталия Кличко счастливо живут за границей, в то время как он занят проблемами в городе. Об этом написало украинское издание «Информатор», подчеркивая абсурдность ситуации. «Пока Кличко занят очисткой дорог от снега, новогодней елкой в столице, его дети живут за границей», — говорится в материале издания. Отмечается, что там они учатся, отдыхают и планируют строить карьеру. По данным издания, старший сын Кличко 23-летний Егор-Дэниел некоторое время жил в Майами, США. Сейчас он учится в Лондонской школе экономики, где изучает глобальный менеджмент. Как пишет сам Егор на своей странице в Linkedin, он планирует строить карьеру в сфере менеджмент-консалтинга. Младший сын Кличко 18-летний Максим поступил в Штатах в Taft School — это престижная частная старшая школа-интернат в Коннектикуте, известная своими спортивными командами, заключили в материале. Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского прошло несколько совещаний по вопросу отстранения Виталия Кличко от должности мэра Киева. Отмечалось, что в офисе украинского лидера обсуждали состояние бомбоубежищ в Киеве. Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в столице плачевной, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дети мэра Киева Виталия Кличко счастливо живут за границей, в то время как он занят проблемами в городе. Об этом написало украинское издание «Информатор», подчеркивая абсурдность ситуации. «Пока Кличко занят очисткой дорог от снега, новогодней елкой в столице, его дети живут за границей», — говорится в материале издания. Отмечается, что там они учатся, отдыхают и планируют строить карьеру. По данным издания, старший сын Кличко 23-летний Егор-Дэниел некоторое время жил в Майами, США. Сейчас он учится в Лондонской школе экономики, где изучает глобальный менеджмент. Как пишет сам Егор на своей странице в Linkedin, он планирует строить карьеру в сфере менеджмент-консалтинга. Младший сын Кличко 18-летний Максим поступил в Штатах в Taft School — это престижная частная старшая школа-интернат в Коннектикуте, известная своими спортивными командами, заключили в материале. Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского прошло несколько совещаний по вопросу отстранения Виталия Кличко от должности мэра Киева. Отмечалось, что в офисе украинского лидера обсуждали состояние бомбоубежищ в Киеве. Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в столице плачевной, передает «Национальная служба новостей».