На Украине пришли в бешенство из-за живущих на Западе детей мэра Киева

Дети Кличко отдыхают и учатся в США, в то время как он занят проблемами в Киеве
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Виталий Кличко. stock, кличко виталий,  stock
Дети Виталия Кличко отдыхают и учатся в США Фото:

Дети мэра Киева Виталия Кличко счастливо живут за границей, в то время как он занят проблемами в городе. Об этом написало украинское издание «Информатор», подчеркивая абсурдность ситуации.

«Пока Кличко занят очисткой дорог от снега, новогодней елкой в столице, его дети живут за границей», — говорится в материале издания. Отмечается, что там они учатся, отдыхают и планируют строить карьеру.

По данным издания, старший сын Кличко 23-летний Егор-Дэниел некоторое время жил в Майами, США. Сейчас он учится в Лондонской школе экономики, где изучает глобальный менеджмент. Как пишет сам Егор на своей странице в Linkedin, он планирует строить карьеру в сфере менеджмент-консалтинга. Младший сын Кличко 18-летний Максим поступил в Штатах в Taft School — это престижная частная старшая школа-интернат в Коннектикуте, известная своими спортивными командами, заключили в материале.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского прошло несколько совещаний по вопросу отстранения Виталия Кличко от должности мэра Киева. Отмечалось, что в офисе украинского лидера обсуждали состояние бомбоубежищ в Киеве. Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в столице плачевной, передает «Национальная служба новостей».

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Дети мэра Киева Виталия Кличко счастливо живут за границей, в то время как он занят проблемами в городе. Об этом написало украинское издание «Информатор», подчеркивая абсурдность ситуации. «Пока Кличко занят очисткой дорог от снега, новогодней елкой в столице, его дети живут за границей», — говорится в материале издания. Отмечается, что там они учатся, отдыхают и планируют строить карьеру. По данным издания, старший сын Кличко 23-летний Егор-Дэниел некоторое время жил в Майами, США. Сейчас он учится в Лондонской школе экономики, где изучает глобальный менеджмент. Как пишет сам Егор на своей странице в Linkedin, он планирует строить карьеру в сфере менеджмент-консалтинга. Младший сын Кличко 18-летний Максим поступил в Штатах в Taft School — это престижная частная старшая школа-интернат в Коннектикуте, известная своими спортивными командами, заключили в материале. Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского прошло несколько совещаний по вопросу отстранения Виталия Кличко от должности мэра Киева. Отмечалось, что в офисе украинского лидера обсуждали состояние бомбоубежищ в Киеве. Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в столице плачевной, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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