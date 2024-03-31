Буданов* пригрозил устроить теракт на РЖД

31 марта 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Кирилл Буданов* (на фото справа) намекнул на устранение российской ж/д на новых территориях Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Железная дорога на новых территориях РФ может быть проблемой для ВСУ. Об этом заявил глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Он намекнул, что украинские силы могут справиться с сухопутной частью ж/д путей. «Россия действительно уже больше года строит железную дорогу, <…> это может представлять для нас серьезную проблему», — сказал Буданов, передает РБК-Украина. Он намекнул, что с сухопутной частью железной дороги украинские военные могут справиться. По его словам, в этом у них есть опыт и это будет гораздо легче, чем вопрос Крымского моста. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Будановым, главой СБУ Василием Малюком и главой минобороны Рустемом Умеровым места для следующих ударов по России. Об этом сообщил сам украинский лидер. Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля 2023 года. Тогда в результате атаки дронов ВСУ погибла семья из Белгородской области. После этого в Минобороны РФ заявили об ударах возмездия за теракт. *Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Железная дорога на новых территориях РФ может быть проблемой для ВСУ. Об этом заявил глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Он намекнул, что украинские силы могут справиться с сухопутной частью ж/д путей. «Россия действительно уже больше года строит железную дорогу, <…> это может представлять для нас серьезную проблему», — сказал Буданов, передает РБК-Украина. Он намекнул, что с сухопутной частью железной дороги украинские военные могут справиться. По его словам, в этом у них есть опыт и это будет гораздо легче, чем вопрос Крымского моста. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Будановым, главой СБУ Василием Малюком и главой минобороны Рустемом Умеровым места для следующих ударов по России. Об этом сообщил сам украинский лидер. Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля 2023 года. Тогда в результате атаки дронов ВСУ погибла семья из Белгородской области. После этого в Минобороны РФ заявили об ударах возмездия за теракт. *Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.