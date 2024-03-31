Буданов* пригрозил устроить теракт на РЖД

Железная дорога на новых территориях РФ может быть проблемой для ВСУ. Об этом заявил глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Он намекнул, что украинские силы могут справиться с сухопутной частью ж/д путей.
«Россия действительно уже больше года строит железную дорогу, <…> это может представлять для нас серьезную проблему», — сказал Буданов, передает РБК-Украина. Он намекнул, что с сухопутной частью железной дороги украинские военные могут справиться. По его словам, в этом у них есть опыт и это будет гораздо легче, чем вопрос Крымского моста.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Будановым, главой СБУ Василием Малюком и главой минобороны Рустемом Умеровым места для следующих ударов по России. Об этом сообщил сам украинский лидер.
Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля 2023 года. Тогда в результате атаки дронов ВСУ погибла семья из Белгородской области. После этого в Минобороны РФ заявили об ударах возмездия за теракт.
*Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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