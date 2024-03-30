В Ноябрьске пройдут соревнования для самых быстрых и удачливых рыбаков

В Ноябрьске (ЯНАО) 13 апреля состоится чемпионат по подледному лову «Лунка-2024». Он пройдет на озере Ханто. Об этом сообщили в группе «Рыбалка Ноябрьск» во «ВКонтакте».
«На озере Ханто 13 апреля пройдет Чемпионат по подледному лову „Лунка-2024“. Победителей определят среди мужчин, женщин и в командном зачете», — написано в объявлении. Подать заявку на участие можно в группе «Рыбалка Ноябрьск» во «ВКонтакте», а также перед началом соревнований.
Главный судья соревнований Максим Солодов рассказал «МИГ. НОЯБРЬСК» о подробностях проведения чемпионата. «Организовываем настоящий рыболовный праздник. Собирается по 300 человек. Семьями приходят. Потом эти люди на водоемах на рыбалке встречаются, они уже знакомы, у них общие интересы, они вспоминают чемпионат, общаются. То есть это такая огромная семья рыбаков».
Соревнования проводятся с целью организации активного массового отдыха на природе, привлечения жителей Ноябрьска и других регионов к здоровому образу жизни. Участники должны прибыть на место проведения соревнований 13 апреля к 06:00.
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В Ноябрьске (ЯНАО) 13 апреля состоится чемпионат по подледному лову «Лунка-2024». Он пройдет на озере Ханто. Об этом сообщили в группе «Рыбалка Ноябрьск» во «ВКонтакте». «На озере Ханто 13 апреля пройдет Чемпионат по подледному лову „Лунка-2024“. Победителей определят среди мужчин, женщин и в командном зачете», — написано в объявлении. Подать заявку на участие можно в группе «Рыбалка Ноябрьск» во «ВКонтакте», а также перед началом соревнований. Главный судья соревнований Максим Солодов рассказал «МИГ. НОЯБРЬСК» о подробностях проведения чемпионата. «Организовываем настоящий рыболовный праздник. Собирается по 300 человек. Семьями приходят. Потом эти люди на водоемах на рыбалке встречаются, они уже знакомы, у них общие интересы, они вспоминают чемпионат, общаются. То есть это такая огромная семья рыбаков». Соревнования проводятся с целью организации активного массового отдыха на природе, привлечения жителей Ноябрьска и других регионов к здоровому образу жизни. Участники должны прибыть на место проведения соревнований 13 апреля к 06:00.