В Алапаевске изменятся маршруты автобусов из-за плохих дорог

01 апреля 2024 в 00:07 Размер текста - 17 +

В Алапаевске маршруты автобусов 4, 7 и 8. (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Алапаевске (Свердловская область) в связи с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети изменят движение автобусы следующие по маршрутам 4, 7 и 8. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области.



«С 6.00 часов 1 апреля 2024 года, ограничивается движение маршрутных транспортных средств следующих по маршруту 4, 7 и 8, а также междугородний маршрут „Алапаевск — Нижний Тагил“, по улице Николая Островского на участке от улицы Красина до улицы Некрасова в г. Алапаевск. По причине, выявления многочисленных дефектов покрытия проезжей части дороги в виде выбоин», — заявило ведомство в официальном telegram-канале.



В пресс-службе подчеркнули, что данная мера не отменяет движение автобусов, они продолжат ходить в обход ул. Николая Островского. Из-за выявленных недостатков, в отношении организации, обслуживающей данный участок дороги, возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Алапаевске (Свердловская область) в связи с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети изменят движение автобусы следующие по маршрутам 4, 7 и 8. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области. «С 6.00 часов 1 апреля 2024 года, ограничивается движение маршрутных транспортных средств следующих по маршруту 4, 7 и 8, а также междугородний маршрут „Алапаевск — Нижний Тагил“, по улице Николая Островского на участке от улицы Красина до улицы Некрасова в г. Алапаевск. По причине, выявления многочисленных дефектов покрытия проезжей части дороги в виде выбоин», — заявило ведомство в официальном telegram-канале. В пресс-службе подчеркнули, что данная мера не отменяет движение автобусов, они продолжат ходить в обход ул. Николая Островского. Из-за выявленных недостатков, в отношении организации, обслуживающей данный участок дороги, возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.