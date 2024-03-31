31 марта 2024
30 марта 2024

В Алапаевске изменятся маршруты автобусов из-за плохих дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , остановка, автобус, общественный транспорт, пассажиры, кавз
В Алапаевске маршруты автобусов 4, 7 и 8. (архивное фото) Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) в связи с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети изменят движение автобусы следующие по маршрутам 4, 7 и 8. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области.

«С 6.00 часов 1 апреля 2024 года, ограничивается движение маршрутных транспортных средств следующих по маршруту 4, 7 и 8, а также междугородний маршрут „Алапаевск — Нижний Тагил“, по улице Николая Островского на участке от улицы Красина до улицы Некрасова в г. Алапаевск. По причине, выявления многочисленных дефектов покрытия проезжей части дороги в виде выбоин», — заявило ведомство в официальном telegram-канале.

В пресс-службе подчеркнули, что данная мера не отменяет движение автобусов, они продолжат ходить в обход ул. Николая Островского. Из-за выявленных недостатков, в отношении организации, обслуживающей данный участок дороги, возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

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В Алапаевске (Свердловская область) в связи с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети изменят движение автобусы следующие по маршрутам 4, 7 и 8. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области. «С 6.00 часов 1 апреля 2024 года, ограничивается движение маршрутных транспортных средств следующих по маршруту 4, 7 и 8, а также междугородний маршрут „Алапаевск — Нижний Тагил“, по улице Николая Островского на участке от улицы Красина до улицы Некрасова в г. Алапаевск. По причине, выявления многочисленных дефектов покрытия проезжей части дороги в виде выбоин», — заявило ведомство в официальном telegram-канале. В пресс-службе подчеркнули, что данная мера не отменяет движение автобусов, они продолжат ходить в обход ул. Николая Островского. Из-за выявленных недостатков, в отношении организации, обслуживающей данный участок дороги, возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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