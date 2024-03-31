Депздрав ХМАО рассказал о ситуации с врачами в регионе

В медучреждениях ХМАО отсутствует нехватка врачей. В больницах округа работают 33 540 медицинских работников. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона.
«В каждой медицинской организации, подведомственной Депздраву Югры, присутствуют единичные вакантные должности врачей и среднего медицинского персонала. Основными причинами потребности в медицинских кадрах являются выход медицинскими работниками на пенсию по возрасту, отпуск по уходу за ребенком», — рассказала пресс-служба департамента.
По состоянию на 1 марта 2024 года, в медицинских организациях автономного округа работают 33 540 медицинских работников. Из них 8 863 врача, 22 330 средних медицинских работников и 2 347 младшего медицинского персонала.
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