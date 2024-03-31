31 марта 2024
30 марта 2024

Депздрав ХМАО рассказал о ситуации с врачами в регионе

Депздрав ХМАО: в регионе присутствуют единичные вакантные должности врачей
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операция, врачи, операционный микроскоп, нейрохирург
В ХМАО работают более 33 тысяч медработников Фото:

В медучреждениях ХМАО отсутствует нехватка врачей. В больницах округа работают 33 540 медицинских работников. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона.

«В каждой медицинской организации, подведомственной Депздраву Югры, присутствуют единичные вакантные должности врачей и среднего медицинского персонала. Основными причинами потребности в медицинских кадрах являются выход медицинскими работниками на пенсию по возрасту, отпуск по уходу за ребенком», — рассказала пресс-служба департамента.

По состоянию на 1 марта 2024 года, в медицинских организациях автономного округа работают 33 540 медицинских работников. Из них 8 863 врача, 22 330 средних медицинских работников и 2 347 младшего медицинского персонала.

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В медучреждениях ХМАО отсутствует нехватка врачей. В больницах округа работают 33 540 медицинских работников. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона. «В каждой медицинской организации, подведомственной Депздраву Югры, присутствуют единичные вакантные должности врачей и среднего медицинского персонала. Основными причинами потребности в медицинских кадрах являются выход медицинскими работниками на пенсию по возрасту, отпуск по уходу за ребенком», — рассказала пресс-служба департамента. По состоянию на 1 марта 2024 года, в медицинских организациях автономного округа работают 33 540 медицинских работников. Из них 8 863 врача, 22 330 средних медицинских работников и 2 347 младшего медицинского персонала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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