В Пермском крае появится еще один экстрим-парк

Мэрия Александровска (Пермский край) ищет подрядчика, который займется строительством городского скейт-парка. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Строительство скейт-парка „Спорт в радость“ в Александровске на улице Ленина, 40. Начальная цена контракта 4 293 148 рублей», — указано в документации тендера.
Согласно техдокументации, подрядчик должен будет построить объект до 31 июля. Одновременно с установкой оборудования скейт-парка планируется благоустройство территории вокруг него.
Ранее новый скейт-парк был построен в Кизеле. Проект реализован для воспитания спортивного образа жизни у молодежи.
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Мэрия Александровска (Пермский край) ищет подрядчика, который займется строительством городского скейт-парка. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Строительство скейт-парка „Спорт в радость“ в Александровске на улице Ленина, 40. Начальная цена контракта 4 293 148 рублей», — указано в документации тендера. Согласно техдокументации, подрядчик должен будет построить объект до 31 июля. Одновременно с установкой оборудования скейт-парка планируется благоустройство территории вокруг него. Ранее новый скейт-парк был построен в Кизеле. Проект реализован для воспитания спортивного образа жизни у молодежи.