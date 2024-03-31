Общество ЖКХ и Городская среда В Пермском крае появится еще один экстрим-парк 01 апреля 2024 в 01:02 Размер текста - 17 + В Александровске появится спортивный объект для молодежи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Александровска (Пермский край) ищет подрядчика, который займется строительством городского скейт-парка. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Строительство скейт-парка „Спорт в радость“ в Александровске на улице Ленина, 40. Начальная цена контракта 4 293 148 рублей», — указано в документации тендера. Согласно техдокументации, подрядчик должен будет построить объект до 31 июля. Одновременно с установкой оборудования скейт-парка планируется благоустройство территории вокруг него. Ранее новый скейт-парк был построен в Кизеле. Проект реализован для воспитания спортивного образа жизни у молодежи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Мэрия Александровска (Пермский край) ищет подрядчика, который займется строительством городского скейт-парка. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Строительство скейт-парка „Спорт в радость“ в Александровске на улице Ленина, 40. Начальная цена контракта 4 293 148 рублей», — указано в документации тендера. Согласно техдокументации, подрядчик должен будет построить объект до 31 июля. Одновременно с установкой оборудования скейт-парка планируется благоустройство территории вокруг него. Ранее новый скейт-парк был построен в Кизеле. Проект реализован для воспитания спортивного образа жизни у молодежи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям