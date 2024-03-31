31 марта 2024
30 марта 2024
29 марта 2024

В Пермском крае появится еще один экстрим-парк

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии скейт-парка RCC Extreme. Челябинск, скейтеры, трюки, спорт, экстримал, скейт-парк, фристайл, rcc extreme
В Александровске появится спортивный объект для молодежи Фото:

Мэрия Александровска (Пермский край) ищет подрядчика, который займется строительством городского скейт-парка. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Строительство скейт-парка „Спорт в радость“ в Александровске на улице Ленина, 40. Начальная цена контракта 4 293 148 рублей», — указано в документации тендера.

Согласно техдокументации, подрядчик должен будет построить объект до 31 июля. Одновременно с установкой оборудования скейт-парка планируется благоустройство территории вокруг него.

Ранее новый скейт-парк был построен в Кизеле. Проект реализован для воспитания спортивного образа жизни у молодежи.

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Мэрия Александровска (Пермский край) ищет подрядчика, который займется строительством городского скейт-парка. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Строительство скейт-парка „Спорт в радость“ в Александровске на улице Ленина, 40. Начальная цена контракта 4 293 148 рублей», — указано в документации тендера. Согласно техдокументации, подрядчик должен будет построить объект до 31 июля. Одновременно с установкой оборудования скейт-парка планируется благоустройство территории вокруг него. Ранее новый скейт-парк был построен в Кизеле. Проект реализован для воспитания спортивного образа жизни у молодежи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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