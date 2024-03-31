31 марта 2024

ФНС раскрыла число россиян со счетами за рубежом

ФНС: полмиллиона россиян имеют счета за рубежом
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне открыли более миллиона счетов за границей Фото:

Сотни тысяч россиян являются владельцами банковских счетов за границей. Об этом говорится в презентации «Итоги деятельности ФНС России» за 2023 год. В документе уточняется, что зарубежные счета есть у 539 тысяч резидентов РФ.

«Федеральной налоговой службе (ФНС) по данным за 2023 год известно о 539 тысячах налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом. Эти сведения ФНС получила от иностранных партнеров», — передает «РБК» со ссылкой на презентацию налоговиков.

В 2023 году россияне имели за рубежом 1 825 000 счетов. Их количество за год увеличилось в 2,6 раза.

Ранее в ЦБ России начали разрабатывать варианты разблокировки замороженных активов россиян за рубежом. Центробанк страны рассматривал возможности финансового обмена в рамках международных договоренностей, передает RT.

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Сотни тысяч россиян являются владельцами банковских счетов за границей. Об этом говорится в презентации «Итоги деятельности ФНС России» за 2023 год. В документе уточняется, что зарубежные счета есть у 539 тысяч резидентов РФ. «Федеральной налоговой службе (ФНС) по данным за 2023 год известно о 539 тысячах налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом. Эти сведения ФНС получила от иностранных партнеров», — передает «РБК» со ссылкой на презентацию налоговиков. В 2023 году россияне имели за рубежом 1 825 000 счетов. Их количество за год увеличилось в 2,6 раза. Ранее в ЦБ России начали разрабатывать варианты разблокировки замороженных активов россиян за рубежом. Центробанк страны рассматривал возможности финансового обмена в рамках международных договоренностей, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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