ФНС раскрыла число россиян со счетами за рубежом

ФНС: полмиллиона россиян имеют счета за рубежом

01 апреля 2024 в 03:01 Размер текста - 17 +

Россияне открыли более миллиона счетов за границей Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотни тысяч россиян являются владельцами банковских счетов за границей. Об этом говорится в презентации «Итоги деятельности ФНС России» за 2023 год. В документе уточняется, что зарубежные счета есть у 539 тысяч резидентов РФ. «Федеральной налоговой службе (ФНС) по данным за 2023 год известно о 539 тысячах налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом. Эти сведения ФНС получила от иностранных партнеров», — передает «РБК» со ссылкой на презентацию налоговиков. В 2023 году россияне имели за рубежом 1 825 000 счетов. Их количество за год увеличилось в 2,6 раза. Ранее в ЦБ России начали разрабатывать варианты разблокировки замороженных активов россиян за рубежом. Центробанк страны рассматривал возможности финансового обмена в рамках международных договоренностей, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотни тысяч россиян являются владельцами банковских счетов за границей. Об этом говорится в презентации «Итоги деятельности ФНС России» за 2023 год. В документе уточняется, что зарубежные счета есть у 539 тысяч резидентов РФ. «Федеральной налоговой службе (ФНС) по данным за 2023 год известно о 539 тысячах налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом. Эти сведения ФНС получила от иностранных партнеров», — передает «РБК» со ссылкой на презентацию налоговиков. В 2023 году россияне имели за рубежом 1 825 000 счетов. Их количество за год увеличилось в 2,6 раза. Ранее в ЦБ России начали разрабатывать варианты разблокировки замороженных активов россиян за рубежом. Центробанк страны рассматривал возможности финансового обмена в рамках международных договоренностей, передает RT.