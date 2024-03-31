ФНС раскрыла число россиян со счетами за рубежом

Сотни тысяч россиян являются владельцами банковских счетов за границей. Об этом говорится в презентации «Итоги деятельности ФНС России» за 2023 год. В документе уточняется, что зарубежные счета есть у 539 тысяч резидентов РФ.
«Федеральной налоговой службе (ФНС) по данным за 2023 год известно о 539 тысячах налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом. Эти сведения ФНС получила от иностранных партнеров», — передает «РБК» со ссылкой на презентацию налоговиков.
В 2023 году россияне имели за рубежом 1 825 000 счетов. Их количество за год увеличилось в 2,6 раза.
Ранее в ЦБ России начали разрабатывать варианты разблокировки замороженных активов россиян за рубежом. Центробанк страны рассматривал возможности финансового обмена в рамках международных договоренностей, передает RT.
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