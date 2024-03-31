Мэрия Кургана ищет подрядчика для ремонта аварийной стены дома на улице Красномаячной, 62а, из которого недавно экстренно выселили жильцов. На сайте госзакупок уже опубликован проект укрепления стены пятиэтажки.
«Ремонт аварийного участка стены дома на улице Красномаячная, 62а. Начальная цена контракта 1 449 000 рублей», — указано в документации тендера.
Согласно техдокументации, подрядчик должен будет очистить аварийную стену от рассыпавшихся кирпичей, сделать стяжку. Затем строители восстановят кладку из новых материалов.
Жильцы дома с улицы Красномаячной, 62а давно жаловались на стену в мойке, которая рушится. Снаружи кирпичи стены выпали и образовали внизу целую кучу. По их словам, в подвале постоянно бежала вода из отопления. Система зимой была заморожена, фундамент также разрушался.
Вечером 30 марта жильцов общежития стали срочно расселять из-за угрозы обрушения стены. По данным мэрии Кургана, после ремонта горожане смогут вернуться в свою пятиэтажку.
Проект ремонта аварийного участка стены дома на улице Красномаячной, 62а
Скрин: проект документации с сайта госзакупок
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Мэрия Кургана ищет подрядчика для ремонта аварийной стены дома на улице Красномаячной, 62а, из которого недавно экстренно выселили жильцов. На сайте госзакупок уже опубликован проект укрепления стены пятиэтажки. «Ремонт аварийного участка стены дома на улице Красномаячная, 62а. Начальная цена контракта 1 449 000 рублей», — указано в документации тендера. Согласно техдокументации, подрядчик должен будет очистить аварийную стену от рассыпавшихся кирпичей, сделать стяжку. Затем строители восстановят кладку из новых материалов. Жильцы дома с улицы Красномаячной, 62а давно жаловались на стену в мойке, которая рушится. Снаружи кирпичи стены выпали и образовали внизу целую кучу. По их словам, в подвале постоянно бежала вода из отопления. Система зимой была заморожена, фундамент также разрушался. Вечером 30 марта жильцов общежития стали срочно расселять из-за угрозы обрушения стены. По данным мэрии Кургана, после ремонта горожане смогут вернуться в свою пятиэтажку.