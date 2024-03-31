В Кургане ожидается теплый апрель

Апрель в Кургане ожидается теплее, чем обычно
В начале апреля средняя температура воздуха в Кургане ожидается выше нормы на 4-6 градусов. Об этом сообщил метеоролог-любитель Илья Винштейн на своем сайте.
«В первой декаде апреля в Кургане будет до +18 градусов, в третьей декаде месяца до +20 градусов. Средняя температура месяца прогнозируется выше нормы на 2,1 градуса», — отмечает в прогнозе Винштейн.
По данным синоптика-любителя, в апреле в Кургане ожидается 21 день с температурой воздуха выше нормы и 9 дней — ниже нормы. Он добавил, что выпадет от 17 до 25 мм осадков, что равняется климатической норме.
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