31 марта 2024
30 марта 2024

В Кургане ожидается теплый апрель

© Служба новостей «URA.RU»
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Весеннее потепление. Екатеринбург
Апрель в Кургане ожидается теплее, чем обычно Фото:

В начале апреля средняя температура воздуха в Кургане ожидается выше нормы на 4-6 градусов. Об этом сообщил метеоролог-любитель Илья Винштейн на своем сайте.

«В первой декаде апреля в Кургане будет до +18 градусов, в третьей декаде месяца до +20 градусов. Средняя температура месяца прогнозируется выше нормы на 2,1 градуса», — отмечает в прогнозе Винштейн.

По данным синоптика-любителя, в апреле в Кургане ожидается 21 день с температурой воздуха выше нормы и 9 дней — ниже нормы. Он добавил, что выпадет от 17 до 25 мм осадков, что равняется климатической норме.

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В начале апреля средняя температура воздуха в Кургане ожидается выше нормы на 4-6 градусов. Об этом сообщил метеоролог-любитель Илья Винштейн на своем сайте. «В первой декаде апреля в Кургане будет до +18 градусов, в третьей декаде месяца до +20 градусов. Средняя температура месяца прогнозируется выше нормы на 2,1 градуса», — отмечает в прогнозе Винштейн. По данным синоптика-любителя, в апреле в Кургане ожидается 21 день с температурой воздуха выше нормы и 9 дней — ниже нормы. Он добавил, что выпадет от 17 до 25 мм осадков, что равняется климатической норме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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