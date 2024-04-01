Владелец одной из крупнейших фирм-застройщиков попал в поле зрения силовиков

Владелец ГК «Гранель» Нигматуллин стал фигурантом уголовного дела

Статус Ильшата Нигматуллина в уголовном деле не определен, рассказали информаторы Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Владелец девелоперской группы «Гранель» Ильшат Нигматуллин стал фигурантом дела о даче взятки в особо крупном размере. Против него действуют «облегченная версия» домашнего ареста, рассказали источники издания «Ведомости». При этом, обвинения еще не были выдвинуты.

«Ильшат Нигматуллин является фигурантом уголовного дела по ст. 291 ч. 5 УК РФ („Дача взятки в особо крупном размере“). Представитель самого застройщика не стал отрицать, что Нигматуллин попал под следствие», — говорится в материале .

Источники издания отметили, что сейчас не понятно, в каком статусе находится Нигматуллин. Ему не выдвинуты обвинения. Однако в судебной базе есть запись от 7 марта, в которой указана мера пресечения. По словам информаторов, против Нигматуллина действует запрет на определенные действия — вечером он должен находиться по месту жительства.

По такой же статье проходит бывший вице-президент ГК «Гранель» Дмитрий Адушев. Он был задержан в октябре 2023 года и заключен под стражу. В последний раз мера пресечения была продлена до 11 апреля.

С чем конкретно связано уголовное дело, неясно. Источники «Ведомостей» дают разную информацию: одни говорят, что у компании возникли проблемы с уплатой налогов, а другие не могут подтвердить это.

ГК «Гранель» является 16-м крупнейшим застройщиком в России. Это следует из Единого ресурса. Сейчас компания строит около 743 000 квадратных метров жилья. Всего в портфеле застройщика 6,5 миллиона квадратных метров жилья. Источники отметили, что уголовное дело не грозит уже начатым проектам, так как работает особая система финансирования строительства домов.