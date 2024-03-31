В ЯНАО ребенок, пострадавший от укуса собаки, получит крупную компенсацию

Мэрия Нового Уренгоя выплатит миллион рублей девочке, укушенной собакой

01 апреля 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое бездомные собаки нападают на горожан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) выплатит один миллион ребенку, которого укусила бродячая собака. Об этом сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено, что в декабре 2023 года в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных в городе Новый Уренгой, собака укусила девочку, чем причинила ей телесные повреждения и нравственные страдания. В связи с этим прокурор в интересах несовершеннолетней направил иск в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда», — говорится в сообщении ведомства. Администрация выплатит семье пострадавшей девочки компенсацию в размере одного миллиона рублей. На данный момент судебное решение не вступило в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) выплатит один миллион ребенку, которого укусила бродячая собака. Об этом сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено, что в декабре 2023 года в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных в городе Новый Уренгой, собака укусила девочку, чем причинила ей телесные повреждения и нравственные страдания. В связи с этим прокурор в интересах несовершеннолетней направил иск в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда», — говорится в сообщении ведомства. Администрация выплатит семье пострадавшей девочки компенсацию в размере одного миллиона рублей. На данный момент судебное решение не вступило в законную силу.