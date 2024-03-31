31 марта 2024
30 марта 2024

В ЯНАО ребенок, пострадавший от укуса собаки, получит крупную компенсацию

Мэрия Нового Уренгоя выплатит миллион рублей девочке, укушенной собакой
© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, собака, злая собака, забор
В Новом Уренгое бездомные собаки нападают на горожан Фото:

Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) выплатит один миллион ребенку, которого укусила бродячая собака. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

«Установлено, что в декабре 2023 года в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных в городе Новый Уренгой, собака укусила девочку, чем причинила ей телесные повреждения и нравственные страдания. В связи с этим прокурор в интересах несовершеннолетней направил иск в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда», — говорится в сообщении ведомства.

Администрация выплатит семье пострадавшей девочки компенсацию в размере одного миллиона рублей. На данный момент судебное решение не вступило в законную силу.

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Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) выплатит один миллион ребенку, которого укусила бродячая собака. Об этом сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено, что в декабре 2023 года в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных в городе Новый Уренгой, собака укусила девочку, чем причинила ей телесные повреждения и нравственные страдания. В связи с этим прокурор в интересах несовершеннолетней направил иск в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда», — говорится в сообщении ведомства. Администрация выплатит семье пострадавшей девочки компенсацию в размере одного миллиона рублей. На данный момент судебное решение не вступило в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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