В ЯНАО ребенок, пострадавший от укуса собаки, получит крупную компенсацию

Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) выплатит один миллион ребенку, которого укусила бродячая собака. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.
«Установлено, что в декабре 2023 года в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных в городе Новый Уренгой, собака укусила девочку, чем причинила ей телесные повреждения и нравственные страдания. В связи с этим прокурор в интересах несовершеннолетней направил иск в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда», — говорится в сообщении ведомства.
Администрация выплатит семье пострадавшей девочки компенсацию в размере одного миллиона рублей. На данный момент судебное решение не вступило в законную силу.
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Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) выплатит один миллион ребенку, которого укусила бродячая собака. Об этом сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено, что в декабре 2023 года в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных в городе Новый Уренгой, собака укусила девочку, чем причинила ей телесные повреждения и нравственные страдания. В связи с этим прокурор в интересах несовершеннолетней направил иск в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда», — говорится в сообщении ведомства. Администрация выплатит семье пострадавшей девочки компенсацию в размере одного миллиона рублей. На данный момент судебное решение не вступило в законную силу.