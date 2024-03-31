Губернатор Куйвашев ушел в отпуск, оставив вместо себя зама

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 1 апреля ушел в отпуск, в котором пробудет до 12 апреля. Исполнять обязанности главы региона будет его первый заместитель Алексей Шмыков, следует из распоряжения Куйвашева, копия которого есть у редакции URA.RU.
«Возложить исполнение обязанностей губернатора Свердловской области на первого заместителя <…> Шмыкова Алексея Викторовича на период моего отпуска с 1 по 12 апреля», — говорится в документе.
О том, что Евгений Куйвашев уходит в отпуск, агентство сообщало 28 марта. Наряду с ним отдыхать после президентских выборов отправились и другие топ-чиновники: вице-губернатор Олег Чемезов, начальница департамента информполитики Юлия Хусаинова, замгубернатора Валерий Чайников и большинство глав муниципалитетов.
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