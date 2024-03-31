Губернатор Куйвашев ушел в отпуск, оставив вместо себя зама

01 апреля 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Алексей Шмыков будет исполнять обязанности губернатора до 12 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 1 апреля ушел в отпуск, в котором пробудет до 12 апреля. Исполнять обязанности главы региона будет его первый заместитель Алексей Шмыков, следует из распоряжения Куйвашева, копия которого есть у редакции URA.RU. «Возложить исполнение обязанностей губернатора Свердловской области на первого заместителя <…> Шмыкова Алексея Викторовича на период моего отпуска с 1 по 12 апреля», — говорится в документе. О том, что Евгений Куйвашев уходит в отпуск, агентство сообщало 28 марта. Наряду с ним отдыхать после президентских выборов отправились и другие топ-чиновники: вице-губернатор Олег Чемезов, начальница департамента информполитики Юлия Хусаинова, замгубернатора Валерий Чайников и большинство глав муниципалитетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 1 апреля ушел в отпуск, в котором пробудет до 12 апреля. Исполнять обязанности главы региона будет его первый заместитель Алексей Шмыков, следует из распоряжения Куйвашева, копия которого есть у редакции URA.RU. «Возложить исполнение обязанностей губернатора Свердловской области на первого заместителя <…> Шмыкова Алексея Викторовича на период моего отпуска с 1 по 12 апреля», — говорится в документе. О том, что Евгений Куйвашев уходит в отпуск, агентство сообщало 28 марта. Наряду с ним отдыхать после президентских выборов отправились и другие топ-чиновники: вице-губернатор Олег Чемезов, начальница департамента информполитики Юлия Хусаинова, замгубернатора Валерий Чайников и большинство глав муниципалитетов.