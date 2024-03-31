31 марта 2024

Губернатор Куйвашев ушел в отпуск, оставив вместо себя зама

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский. Свердловская область, куйвашев евгений, шмыков алексей
Алексей Шмыков будет исполнять обязанности губернатора до 12 апреля Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 1 апреля ушел в отпуск, в котором пробудет до 12 апреля. Исполнять обязанности главы региона будет его первый заместитель Алексей Шмыков, следует из распоряжения Куйвашева, копия которого есть у редакции URA.RU.

«Возложить исполнение обязанностей губернатора Свердловской области на первого заместителя <…> Шмыкова Алексея Викторовича на период моего отпуска с 1 по 12 апреля», — говорится в документе.

О том, что Евгений Куйвашев уходит в отпуск, агентство сообщало 28 марта. Наряду с ним отдыхать после президентских выборов отправились и другие топ-чиновники: вице-губернатор Олег Чемезов, начальница департамента информполитики Юлия Хусаинова, замгубернатора Валерий Чайников и большинство глав муниципалитетов.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 1 апреля ушел в отпуск, в котором пробудет до 12 апреля. Исполнять обязанности главы региона будет его первый заместитель Алексей Шмыков, следует из распоряжения Куйвашева, копия которого есть у редакции URA.RU. «Возложить исполнение обязанностей губернатора Свердловской области на первого заместителя <…> Шмыкова Алексея Викторовича на период моего отпуска с 1 по 12 апреля», — говорится в документе. О том, что Евгений Куйвашев уходит в отпуск, агентство сообщало 28 марта. Наряду с ним отдыхать после президентских выборов отправились и другие топ-чиновники: вице-губернатор Олег Чемезов, начальница департамента информполитики Юлия Хусаинова, замгубернатора Валерий Чайников и большинство глав муниципалитетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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