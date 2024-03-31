31 марта 2024

Переехавшая из Севастополя в Курган врач-онколог стала участницей праймериз ЕР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Оперирующий хирург Марьяна Брунштейн заявила о намерениях стать депутатом гордумы Кургана Фото:
новость из сюжета
Выборы в гордуму Кургана в 2024 году

Врач-хирург Курганского областного онкологического диспансера Марьяна Брунштейн, переехавшая в регион из Севастополя, заявила о желании стать депутатом городской думы Кургана. Она подала документы на участие в праймериз «Единой России», от которой будет выдвигаться в гордуму. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

«Марьяна Брунштейн рассказала, что хочет использовать свои силы и возможности для того, чтобы представлять интересы граждан центральной части города в курганской городской думе. В Кургане живет в центре города, работает в областном онкологическом диспансере. Выдвинулась по округу №4», — указано на сайте партии. Отмечается, что Брунштейн родилась в Кемерово в семье военных, получила профессию врача. Некоторое время жила и работала в Севастополе, после чего переехала работать в Курган.

Документы от кандидатов на участие в праймериз будут приниматься до 25 апреля. Само предварительное голосование «Единой России» запланировано с 20 по 26 мая. Отборочный этап определит кандидатов для участия в выборах в курганскую городскую думу, которые состоятся 8 сентября. Ранее URA.RU писало, что первой участницей праймериз от ЕР в думу Кургана стала действующий депутат гордумы Анастасия Романович.

Оперирующий врач-онколог Брунштейн заявила о намерении стать депутатом курганской гордумы
Оперирующий врач-онколог Брунштейн заявила о намерении стать депутатом курганской гордумы

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Врач-хирург Курганского областного онкологического диспансера Марьяна Брунштейн, переехавшая в регион из Севастополя, заявила о желании стать депутатом городской думы Кургана. Она подала документы на участие в праймериз «Единой России», от которой будет выдвигаться в гордуму. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии. «Марьяна Брунштейн рассказала, что хочет использовать свои силы и возможности для того, чтобы представлять интересы граждан центральной части города в курганской городской думе. В Кургане живет в центре города, работает в областном онкологическом диспансере. Выдвинулась по округу №4», — указано на сайте партии. Отмечается, что Брунштейн родилась в Кемерово в семье военных, получила профессию врача. Некоторое время жила и работала в Севастополе, после чего переехала работать в Курган. Документы от кандидатов на участие в праймериз будут приниматься до 25 апреля. Само предварительное голосование «Единой России» запланировано с 20 по 26 мая. Отборочный этап определит кандидатов для участия в выборах в курганскую городскую думу, которые состоятся 8 сентября. Ранее URA.RU писало, что первой участницей праймериз от ЕР в думу Кургана стала действующий депутат гордумы Анастасия Романович.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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