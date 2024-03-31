Врач-хирург Курганского областного онкологического диспансера Марьяна Брунштейн, переехавшая в регион из Севастополя, заявила о желании стать депутатом городской думы Кургана. Она подала документы на участие в праймериз «Единой России», от которой будет выдвигаться в гордуму. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.
«Марьяна Брунштейн рассказала, что хочет использовать свои силы и возможности для того, чтобы представлять интересы граждан центральной части города в курганской городской думе. В Кургане живет в центре города, работает в областном онкологическом диспансере. Выдвинулась по округу №4», — указано на сайте партии. Отмечается, что Брунштейн родилась в Кемерово в семье военных, получила профессию врача. Некоторое время жила и работала в Севастополе, после чего переехала работать в Курган.
Документы от кандидатов на участие в праймериз будут приниматься до 25 апреля. Само предварительное голосование «Единой России» запланировано с 20 по 26 мая. Отборочный этап определит кандидатов для участия в выборах в курганскую городскую думу, которые состоятся 8 сентября. Ранее URA.RU писало, что первой участницей праймериз от ЕР в думу Кургана стала действующий депутат гордумы Анастасия Романович.
Оперирующий врач-онколог Брунштейн заявила о намерении стать депутатом курганской гордумы
Автор: Анна Бояркина, корреспондент URA.RU
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Врач-хирург Курганского областного онкологического диспансера Марьяна Брунштейн, переехавшая в регион из Севастополя, заявила о желании стать депутатом городской думы Кургана. Она подала документы на участие в праймериз «Единой России», от которой будет выдвигаться в гордуму. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии. «Марьяна Брунштейн рассказала, что хочет использовать свои силы и возможности для того, чтобы представлять интересы граждан центральной части города в курганской городской думе. В Кургане живет в центре города, работает в областном онкологическом диспансере. Выдвинулась по округу №4», — указано на сайте партии. Отмечается, что Брунштейн родилась в Кемерово в семье военных, получила профессию врача. Некоторое время жила и работала в Севастополе, после чего переехала работать в Курган. Документы от кандидатов на участие в праймериз будут приниматься до 25 апреля. Само предварительное голосование «Единой России» запланировано с 20 по 26 мая. Отборочный этап определит кандидатов для участия в выборах в курганскую городскую думу, которые состоятся 8 сентября. Ранее URA.RU писало, что первой участницей праймериз от ЕР в думу Кургана стала действующий депутат гордумы Анастасия Романович.