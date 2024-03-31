Переехавшая из Севастополя в Курган врач-онколог стала участницей праймериз ЕР. Фото

01 апреля 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Оперирующий хирург Марьяна Брунштейн заявила о намерениях стать депутатом гордумы Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году Врач-хирург Курганского областного онкологического диспансера Марьяна Брунштейн, переехавшая в регион из Севастополя, заявила о желании стать депутатом городской думы Кургана. Она подала документы на участие в праймериз «Единой России», от которой будет выдвигаться в гордуму. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии. «Марьяна Брунштейн рассказала, что хочет использовать свои силы и возможности для того, чтобы представлять интересы граждан центральной части города в курганской городской думе. В Кургане живет в центре города, работает в областном онкологическом диспансере. Выдвинулась по округу №4», — указано на сайте партии. Отмечается, что Брунштейн родилась в Кемерово в семье военных, получила профессию врача. Некоторое время жила и работала в Севастополе, после чего переехала работать в Курган. Документы от кандидатов на участие в праймериз будут приниматься до 25 апреля. Само предварительное голосование «Единой России» запланировано с 20 по 26 мая. Отборочный этап определит кандидатов для участия в выборах в курганскую городскую думу, которые состоятся 8 сентября. Ранее URA.RU писало, что первой участницей праймериз от ЕР в думу Кургана стала действующий депутат гордумы Анастасия Романович. Оперирующий врач-онколог Брунштейн заявила о намерении стать депутатом курганской гордумы Автор: Анна Бояркина, корреспондент URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врач-хирург Курганского областного онкологического диспансера Марьяна Брунштейн, переехавшая в регион из Севастополя, заявила о желании стать депутатом городской думы Кургана. Она подала документы на участие в праймериз «Единой России», от которой будет выдвигаться в гордуму. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии. «Марьяна Брунштейн рассказала, что хочет использовать свои силы и возможности для того, чтобы представлять интересы граждан центральной части города в курганской городской думе. В Кургане живет в центре города, работает в областном онкологическом диспансере. Выдвинулась по округу №4», — указано на сайте партии. Отмечается, что Брунштейн родилась в Кемерово в семье военных, получила профессию врача. Некоторое время жила и работала в Севастополе, после чего переехала работать в Курган. Документы от кандидатов на участие в праймериз будут приниматься до 25 апреля. Само предварительное голосование «Единой России» запланировано с 20 по 26 мая. Отборочный этап определит кандидатов для участия в выборах в курганскую городскую думу, которые состоятся 8 сентября. Ранее URA.RU писало, что первой участницей праймериз от ЕР в думу Кургана стала действующий депутат гордумы Анастасия Романович.