В ХМАО 30 мигрантам грозит депортация

Полиция провела массовые рейды по мигрантам
В ХМАО после полицейского рейда 30 иностранным гражданам грозит депортация за нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.
«По результатам проверочных мероприятий выявлено 103 административных правонарушения, 30 из которых влекут выдворение иностранных правонарушителей за пределы Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе УМВД. За сутки полицейские проверили 640 объектов: места проживания мигрантов, общепиты, строительные площадки и рынки.
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