31 марта 2024
30 марта 2024

В ХМАО 30 мигрантам грозит депортация

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр «Пекин». Екатеринбург, мигранты, вещевой рынок, тц пекин, торговый центр пекин
Полиция провела массовые рейды по мигрантам Фото:

В ХМАО после полицейского рейда 30 иностранным гражданам грозит депортация за нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

«По результатам проверочных мероприятий выявлено 103 административных правонарушения, 30 из которых влекут выдворение иностранных правонарушителей за пределы Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе УМВД. За сутки полицейские проверили 640 объектов: места проживания мигрантов, общепиты, строительные площадки и рынки.

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В ХМАО после полицейского рейда 30 иностранным гражданам грозит депортация за нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД. «По результатам проверочных мероприятий выявлено 103 административных правонарушения, 30 из которых влекут выдворение иностранных правонарушителей за пределы Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе УМВД. За сутки полицейские проверили 640 объектов: места проживания мигрантов, общепиты, строительные площадки и рынки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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