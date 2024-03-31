В Челябинской области обнаружили 15 тонн зараженных фруктов

В регионе обнаружили 13,4 тонны мандаринов и 2,1 тонны киви, зараженных вредителем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области за неделю обнаружили более 15 тонн зараженных фруктов, завезенных из Чили и Китая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«При исследований продукции установлены случаи заражения вредителями. Среди них 2,1 тонны киви с тутовой щитовкой, 13 тонн мандаринов с коричневой щитовкой и 0,4 тонны мандаринов с красной щитовкой», — сообщили в ведомстве. Продукция была завезена в Челябинскую область из Китая и Чили для экспорта.

В ведомстве уточнили, что заражение щитовкой допустимо и не стало причиной для запрета продажи. Всего через регион было экспортировано более 13 тысяч тонн фруктов, овощей и зерна. Из Челябинской области также вывезли три тысячи садовых и декоративных саженцев. Продукцию направили в 15 стран ближнего зарубежья.