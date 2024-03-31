После теракта в «Крокусе» мигранты начали уезжать из Тюменской области

01 апреля 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

В Тюменской области упал спрос на услуги мигрантов Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU После вооруженного нападения на людей в концертном зале «Крокус Сити Холл», которое произошло 22 марта в Подмосковье, мигранты начали покидать Тюменскую область. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, это связано с тем, что некоторые местные жители начали отказываться от услуг, которые предоставляют иностранцы. «После произошедшего некоторые мигранты буквально лишились работы в Тюменской области. Спрос на услуги иностранцев, например, упал в строительной сфере и сфере обслуживания. Поэтому иностранные специалисты начали покидать регион», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он уточнил, что многие иностранцы уезжают из Тюменской области на Родину, так как не видят дальнейших перспектив пребывания ни территории Российской Федерации. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что вечером 22 марта группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», который находится в Подмосковье. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». В результате террористической атаки погибли 144 человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После вооруженного нападения на людей в концертном зале «Крокус Сити Холл», которое произошло 22 марта в Подмосковье, мигранты начали покидать Тюменскую область. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, это связано с тем, что некоторые местные жители начали отказываться от услуг, которые предоставляют иностранцы. «После произошедшего некоторые мигранты буквально лишились работы в Тюменской области. Спрос на услуги иностранцев, например, упал в строительной сфере и сфере обслуживания. Поэтому иностранные специалисты начали покидать регион», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он уточнил, что многие иностранцы уезжают из Тюменской области на Родину, так как не видят дальнейших перспектив пребывания ни территории Российской Федерации. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что вечером 22 марта группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», который находится в Подмосковье. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». В результате террористической атаки погибли 144 человека.