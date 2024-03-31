Где в Кургане пройдет масштабная уборка камыша. Список

В Кургане убирают камыш, чтобы не допустить пожаров

01 апреля 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

В Кургане скошен камыш на территории площадью 197 га (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане уберут с различных территорий сухой камыш в рамках подготовки к пожароопасному сезону. Об этом сообщила администрация города Кургана в telegram-канале. «В настоящее время подрядчиками проводятся работы по уборке камыша на территориях вдоль реки Черная от „танковой“ дороги до улицы Лескова, в микрорайонах Зайково, Восточный, Тополя, Шепотково, за Кировским мостом. Также сухой камыш выкашивают вокруг озера Левашово, по периметру озера Бездонное, в 16-м микрорайоне жилого массива Заозерный, в СНТ „Земляничная поляна“ и „Зенит“, вблизи СНТ „Промжелезобетон“», — указано в новой публикации telegram-канала «Город Курган». С начала года, как сообщила мэрия, камыш был выкошен подрядчиком на территории города общей площадью 197 га, а с 25 по 29 марта сухого камыша не стало на 16 га Кургана. Кроме того, мэрия отметила, что работы по уборке города от мусора, сухой растительности и камыша, обрезке деревьев организуются в рамках муниципальных контрактов с подрядчиками. «По данным на 1 апреля текущего года силами подрядных организаций сухой камыш был выкошен на площади порядка 79-ти га», — указано в telegram-канале. Также, по данным администрации города, подрядчик вывез с городских территорий более 5830 кубометров мусора. А за период с 25 по 29 марта организация выполнила вывоз 290 кубометров. Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана потратит на скос камыша миллионы рублей. Начальная цена контракта составила более 7,5 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уберут с различных территорий сухой камыш в рамках подготовки к пожароопасному сезону. Об этом сообщила администрация города Кургана в telegram-канале. «В настоящее время подрядчиками проводятся работы по уборке камыша на территориях вдоль реки Черная от „танковой“ дороги до улицы Лескова, в микрорайонах Зайково, Восточный, Тополя, Шепотково, за Кировским мостом. Также сухой камыш выкашивают вокруг озера Левашово, по периметру озера Бездонное, в 16-м микрорайоне жилого массива Заозерный, в СНТ „Земляничная поляна“ и „Зенит“, вблизи СНТ „Промжелезобетон“», — указано в новой публикации telegram-канала «Город Курган». С начала года, как сообщила мэрия, камыш был выкошен подрядчиком на территории города общей площадью 197 га, а с 25 по 29 марта сухого камыша не стало на 16 га Кургана. Кроме того, мэрия отметила, что работы по уборке города от мусора, сухой растительности и камыша, обрезке деревьев организуются в рамках муниципальных контрактов с подрядчиками. «По данным на 1 апреля текущего года силами подрядных организаций сухой камыш был выкошен на площади порядка 79-ти га», — указано в telegram-канале. Также, по данным администрации города, подрядчик вывез с городских территорий более 5830 кубометров мусора. А за период с 25 по 29 марта организация выполнила вывоз 290 кубометров. Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана потратит на скос камыша миллионы рублей. Начальная цена контракта составила более 7,5 миллионов рублей.