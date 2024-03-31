31 марта 2024

В Ханты-Мансийске экс-главному дорожнику суд вынес приговор по делу о коррупции

В Ханты-Мансийске суд приговорил экс-главного дорожника к 8 годам колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, взятка, коррупция, деньги
Александра Сергеева осудили за мошенничество и получение взяток Фото:

Ханты-Мансийский районный суд вынес бывшему главному дорожнику города Александру Сергееву приговор в восемь лет строгого режима. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала заседания.

«Признать Сергеева Александра Сергеевича виновным в совершении преступления [по статьям 159, 292 и 290 УК РФ]. Окончательно назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах», — огласил приговор судья. Отбывать наказание Сергеев будет в колонии строгого режима.

С осужденного в госказну взыскано более 740 тысяч рублей, в пользу Ханты-Мансийского дорожно-эксплуатационного предприятия — 150 тысяч рублей, в пользу предприятия «Фортуна» более 420 тысяч рублей.

Александра Сергеева осудили за получение взятки. По версии следствия, с 2017 по 2018 годы предприниматели обустраивали его жилищный участок и устанавливали системы отопления, а он взамен обеспечил им победу в конкурсе на заключение договоров с ДЭПом и приемку работ. Сторона защиты будет подавать апелляцию и оспаривать приговор.

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Ханты-Мансийский районный суд вынес бывшему главному дорожнику города Александру Сергееву приговор в восемь лет строгого режима. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала заседания. «Признать Сергеева Александра Сергеевича виновным в совершении преступления [по статьям 159, 292 и 290 УК РФ]. Окончательно назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах», — огласил приговор судья. Отбывать наказание Сергеев будет в колонии строгого режима. С осужденного в госказну взыскано более 740 тысяч рублей, в пользу Ханты-Мансийского дорожно-эксплуатационного предприятия — 150 тысяч рублей, в пользу предприятия «Фортуна» более 420 тысяч рублей. Александра Сергеева осудили за получение взятки. По версии следствия, с 2017 по 2018 годы предприниматели обустраивали его жилищный участок и устанавливали системы отопления, а он взамен обеспечил им победу в конкурсе на заключение договоров с ДЭПом и приемку работ. Сторона защиты будет подавать апелляцию и оспаривать приговор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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