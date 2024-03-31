Крупный пермский производитель молока получил миллиардную прибыль

Нытвенский маслозавод в 2023 году получил 1,3 млрд рублей прибыли

01 апреля 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

В 2023 году прибыль маслозавода увеличилась более чем вдвое Фото: Анна Майорова © URA.RU Нытвенский маслозавод, который является одним из крупнейших в Пермском крае производителей молочных продуктов, улучшил финансовые результаты. В 2023 году предприятие получило более 1,3 млрд рублей прибыли. Это вдвое больше, чем в 2022 году. «ООО „Маслозавод Нытвенский“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 11,4 млрд рублей, чистая прибыль — 1,31 млрд рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 10,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 581,4 млн рублей. Нытвенский маслозавод является одним из крупнейших комбинатов молочной переработки Пермского края. Ежедневно предприятие перерабатывает более 500 тонн молока. Ассортимент продукции представлен десятками позиций. Это кефир, сметана, йогурт, творог, сыры, питьевое пастеризованное молоко. Владеет маслозаводом бизнесмен Сергей Поздеев. Он также контролирует крупного прикамского производителя сыров ООО «Юговской комбинат молочных продуктов». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нытвенский маслозавод, который является одним из крупнейших в Пермском крае производителей молочных продуктов, улучшил финансовые результаты. В 2023 году предприятие получило более 1,3 млрд рублей прибыли. Это вдвое больше, чем в 2022 году. «ООО „Маслозавод Нытвенский“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 11,4 млрд рублей, чистая прибыль — 1,31 млрд рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 10,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 581,4 млн рублей. Нытвенский маслозавод является одним из крупнейших комбинатов молочной переработки Пермского края. Ежедневно предприятие перерабатывает более 500 тонн молока. Ассортимент продукции представлен десятками позиций. Это кефир, сметана, йогурт, творог, сыры, питьевое пастеризованное молоко. Владеет маслозаводом бизнесмен Сергей Поздеев. Он также контролирует крупного прикамского производителя сыров ООО «Юговской комбинат молочных продуктов».